Po pozytywnym przyjęciu usługi K-Scan, służącej do samodzielnego skanowania produktów przez klientów, sieć sklepów Kaufland wdraża to rozwiązanie w kolejnych marketach. Co daje K-Scan?

Partner serwisu

Od 2 marca z narzędzia mogą korzystać klienci 35 sklepów Kaufland.

Dzięki K-Scan, klienci mogą na bieżąco śledzić wartość swoich zakupów.

W razie potrzeby mogą sprawdzić także cenę pojedynczego artykułu.

Do końca 2023 r. Kaufland planuje wdrożyć usługę w ponad 60 sklepach. Od września 2022 r. w sklepach sieci sukcesywnie wprowadzana jest usługa K-Scan. Dzięki K-Scan klienci mogą na bieżąco śledzić wartość swoich zakupów, a w razie potrzeby sprawdzić także cenę pojedynczego artykułu. Dodatkowo osoby korzystające z rozwiązania K-Scan nie muszą czekać w kolejce do tradycyjnych kas ani wykładać artykułów do skanowania. Po zdjęciu towarów z półki sklepowej i zeskanowaniu ich przy pomocy skanera mogą je od razu umieścić w torbie zakupowej i sfinalizować transakcję, skanując kod w kasie samoobsługowej. Od 22 lutego usługa K-Scan jest dostępna w poniższych lokalizacjach: Chorzów – ul. 3-go Maja 185

Chorzów – ul. Kościuszki 9

Katowice – ul. Brynowska 6

Katowice – ul. Chorzowska 107

Siemianowice Śląskie – ul. Jana Kapicy 10a

Tarnowskie Góry – ul. Zagórska 187

Warszawa Fort Wola – ul. Połczyńska 4

Wrocław – ul. Bardzka 1a

Wrocław – ul. Długa 37/47

Wrocław – ul. Jana Długosza 74

Wrocław – ul. Legnicka 62a Od 2 marca usługa zagościła także w następujących marketach: Cieszyn – ul. Liburnia 28

Kraków – os. Kombatantów 16a

Kraków – ul. Bratysławska 4

Kraków – ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 14

Kraków – ul. Norymberska 1

Kraków – ul. Wielicka 259

Łódź – ul. Kilińskiego 296

Łódź – ul. Puszkina 50

Łódź – ul. Walerego Wróblewskiego 68

Łódź – ul. Zgierska 104a

Oleśnica – ul. Wspólna 1

Piaseczno – ul. Okulickiego 10

Poznań – Aleje Solidarności 42

Poznań – ul. Opieńskiego 1

Skawina – ul. Krakowska 12

Warszawa Bemowo – ul. Batalionów Chłopskich 73

Warszawa Białołęka – ul. Józefa Mehoffera 84

Warszawa Gocław – ul. gen. Fieldorfa 41

Warszawa Korkowa – ul. Korkowa 165a

Warszawa Piastów – ul. Warszawska 1

Warszawa Stalowa – ul. Stalowa 60/64

Ząbki – ul. Powstańców 7

Zielona Góra – ul. Energetyków 2a

Zielona Góra – ul. Lwowska 2 Co ważne, w lokalizacjach, gdzie K-Scan został udostępniony kupującym od 2 marca, z usługi będą mogli skorzystać klienci, którzy przystąpili do programu lojalnościowego Kaufland Card. Od 1 kwietnia warunek ten będzie dotyczył także pozostałych sklepów. Czytaj więcej Kaufland wprowadza nowy program lojalnościowy. Co oferuje Kaufland Card? Z danych zebranych przez Kaufland w czasie testowania rozwiązania K-Scan w pierwszych marketach wynika, że największą popularnością usługa cieszy się wśród młodych konsumentów w wieku 18-30 lat (25 proc.) oraz klientów w średnim wieku 41-50 lat (25 proc.). Co ciekawe, z danych wynika również, że średnia wartość koszyka zakupowego klientów decydujących się na samodzielne skanowanie jest wyższa niż wartość koszyka osób korzystających z tradycyjnych kas. Do końca 2023 r. Kaufland planuje wdrożyć usługę w ponad 60 sklepach. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin