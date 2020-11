Usługi w Sadyba Best Mall przeszły lifting

Na przestrzeni ostatnich lat rola centrów handlowych znacznie się zmieniła. Współczesne galerie oferują swoim klientom już nie tylko możliwość zrobienia zakupów, ale też atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń umożliwiającą ciekawą formę spędzenia czasu. Chcąc dostosować się do obowiązujących trendów wiele obiektów handlowych decyduje się na modernizację i rozbudowę istniejących już przestrzeni. Przykładem takich działań jest Sadyba Best Mall, w której na przełomie września i października firma Infine prowadziła prace remontowe polegające na zmianie aranżacji czterech lokali usługowych.

- To już kolejny projekt, który mogliśmy realizować dla Sadyba Best Mall. W ubiegłym roku stworzyliśmy w centrum handlowym nowe szatnie pracownicze. Teraz przyszła pora na lokale usługowe. Cieszymy się, że klienci darzą nas tak dużym zaufaniem i powierzają nam realizację kolejnych inwestycji. To dla nas duże wyróżnienie, a jednocześnie potwierdzenie zadowolenia z jakości świadczonych przez nas usług – powiedział Grzegorz Brzeziński, członek zarządu firmy Infine.

Zakres prac realizowanych w Sadyba Best Mall obejmował postawienie ok. 140 m2 ściany działowej wydzielającej nowe powierzchnie lokali oraz demontaż ok. 100 m2 istniejących ścian działowych. W efekcie część sklepów zyskała dodatkową powierzchnię – nawet do 115 m2. Odnowione lokale są teraz dużo większe i bardziej przestronne, co w obecnej sytuacji pandemicznej jeszcze bardziej przekłada się na funkcjonalność obiektu – odwiedzający mogą nie tylko komfortowo zrobić zakupy, ale też zachować bezpieczny odstęp od innych osób.

Kolejny etap prac w Sadyba Best Mall polegał na dostosowaniu instalacji przeciwpożarowej do nowych powierzchni lokali oraz wymianie głównych poziomów wody zimnej, zasilającej istniejący pion dla całego budynku.