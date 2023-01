Żabka wspiera Veganuary, czyli inicjatywę, której celem jest promocja diety wegańskiej oraz zwiększenie dostępności roślinnych produktów i potraw.

Sieć zachęca konsumentów do spróbowania produktów roślinnych ze swojej oferty.

W tym celu przygotowała specjalną akcję pod hasłem „Jedz, jak lubisz, a my damy ci roślinną opcję”.

W ramach niej swoje premiery mają nowe, w 100 proc. roślinne produkty marek własnych Plant Hunter, Foodini, Dobra Karma i Haps!.

Przejście na dietę wegańską lub wegetariańską może być m.in. smacznym i zdrowym sposobem codziennego odżywiania. Decydując się na roślinną dietę, stawiamy przede wszystkim na produkty takie jak: warzywa i owoce, rośliny strączkowe czy produkty zbożowe (najlepiej pełnoziarniste). Dzięki temu ograniczamy zbędne i niezdrowe w diecie tłuszcze nasycone, występujące w produktach odzwierzęcych i oprócz pozytywnego wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie, zyskujemy korzystny wpływ na kondycję i skutecznie zapobiegamy wielu chorobom dietozależnym. Zwiększając w diecie ilość warzyw i owoców oraz zdrowych, nienasyconych tłuszczów występujących w olejach, orzechach i nasionach pestek oleistych – siemieniu lnianym, pestkach dyni lub słonecznika, stosujemy najlepszą profilaktykę przeciw chorobom nowotworowym i najczęstszej przyczynie zgonów w Polsce – chorobom układu krążenia i powikłaniom cukrzycowym. Dieta wegańska i wegetariańska jest jednocześnie bogata w witaminy, składniki mineralne oraz antyoksydanty, które są w naszej codziennej diecie często deficytowe – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, Manager of Good Nutrition w Żabka Polska.

W trakcie trwania akcji „Jedz, jak lubisz, a my damy ci roślinną opcję” klienci sklepów Żabka mają okazję spróbować produktów w 100 proc. roślinnej marki własnej Plant Hunter. Alternatywą dla klasycznego i kultowego już Hot Doga jest opcja roślinna z parówką na bazie białka grochu z dodatkiem oleju rzepakowego, błonnika pszennego bezglutenowego oraz przypraw. Prócz bogatej roślinnej oferty marek własnych dostępne są w asortymencie także m.in.: mleka roślinne, pasty warzywne czy roślinne słodycze.

Veganuary to kampania zapoczątkowana w 2014 roku przez brytyjską organizację pozarządową o tej samej nazwie. Inicjatywa zachęca do wypróbowania w styczniu diety wegańskiej. Jej celem jest także zwiększenie dostępności produktów i potraw roślinnych w sklepach oraz restauracjach. W 2022 roku w Veganuary wzięło udział ponad 629 tys. osób, z czego aż 98 proc. poleciłoby dołączenie do inicjatywy swojemu znajomemu. Uczestniczyli w nim ludzie z 228 krajów, a na https://veganuary.com/ pojawiło się ponad 1,5 tys. nowych wege przepisów i produktów. Przez cały rok Veganuary zachęca i wspiera zarówno ludzi, jak i firmy do przejścia na dietę roślinną, traktując ją jako sposób na ochronę środowiska, zapobieganie cierpieniu zwierząt i poprawę zdrowia milionów ludzi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl