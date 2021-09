Vendo Park przyjął pierwszych klientów w Inowrocławiu. Jakie marki debiutują w mieście?

Action, Maxi Zoo, MyCenter oraz JBB to marki, które debiutują w Inowrocławiu, gdzie Trei Real Estate Poland otworzył szósty w tym roku Vendo Park.

W obiekcie zlokalizowanym przy ul. Kasprowicza 13 w Inowrocławiu działalność rozpoczęło dziewięć sklepów.

Park handlowy w Inowrocławiu znajduje się na terenie dawnego dworca PKS, na działce o powierzchni ponad 2,1 ha.

To druga inwestycja Trei w województwie kujawsko-pomorskim i 27. w skali kraju.

Obiekt, którego budowa rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku, dostarczył blisko 5 tys. mkw. nowej przestrzeni najmu. Działają w nim sklepy: KiK, Action, Maxi Zoo, MyCenter, Hebe, JBB, Piekarnia Grochola oraz Sinsay. Operatorem spożywczym jest Lidl.

Nowy Vendo Park stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty handlowej w Inowrocławiu. Obiekt, którego generalnym wykonawcą była firma STB, zapewnia szybki dostęp do sklepów o zróżnicowanym profilu – od produktów spożywczych po odzież, zabawki i asortyment dla zwierząt. Na jego terenie zaprojektowano 242 miejsca parkingowe.

- Polacy przekonali się do formatu małych obiektów handlowych. Doceniają inwestycje zlokalizowane blisko swoich domów, z gwarancją miejsca postojowego i układem sklepów oferujących wejście od strony parkingu. Od początku roku oddaliśmy do użytkowania Vendo Parki o powierzchni ponad 25 000 mkw. Park handlowy w Inowrocławiu jest kolejnym ważnym krokiem na drodze naszej ekspansji. Celem Trei jest bowiem tworzenie wygodnych oraz funkcjonalnych przestrzeni zakupowych w mniejszych miastach Polski - wyjaśnia Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Według wspólnego raportu Trei i JLL w całym 2021 roku deweloperzy mogą dostarczyć około 209 000 mkw. powierzchni najmu w samych parkach handlowych, co stanowiłoby dla tego formatu historycznie najlepszy rok pod względem nowo oddanej podaży. Plany inwestycyjne Trei zakładają otwarcie do końca roku obiektów w Chorzowie i Radzyminie oraz rozbudowę istniejącego Vendo Parku w Pułtusku. Deweloper powiększa także swój bank ziemi. W I połowie roku pozyskał działki w Siedlcach (1,6 ha), Radzyminie (0,5 ha) oraz we Wrocławiu (2,4 ha).