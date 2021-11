Vendo Park w Chorzowie już zaprasza na zakupy

Trei Real Estate Poland otworzył park handlowy przy ul. Szpitalnej w Chorzowie. To pierwszy projekt trei zrealizowany wspólnie z Patron Capital.

W obiekcie o powierzchni 5 300 mkw. działa dziewięć sklepów.

Inwestycja zrealizowana pod marką Vendo Park jest 28. tego typu obiektem dewelopera w Polsce.

To także pierwszy park handlowy, który Trei realizuje w ramach założonej na początku listopada spółki joint venture z inwestorem Patron Capital.

Projekt, którego budowa rozpoczęła się marcu 2021, powstał na działce o powierzchni ponad 1,5 ha i składa się z dwóch niezależnych budynków.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jakie sklepy w Vendo Park Chorzów?

Na terenie inwestycji znajduje się dziewięć sklepów – KiK, Dealz, Rossmann, Neonet, JBB, Kakadu, Action, Pepco oraz operator spożywczy – Biedronka. Dzięki zróżnicowanej i bogatej ofercie zakupowej Vendo Park umożliwia dostęp do wszelkich niezbędnych produktów w jednym miejscu. Do dyspozycji odwiedzających jest 205 miejsc postojowych, a także paczkomat Allegro i bankomat.



- Wciąż udoskonalamy ofertę i doświadczenia zakupowe klientów naszych Vendo Parków, aby zapewnić im maksymalną wygodę. W dniu otwarcia inwestycji w Chorzowie, w mieście debiutują sklepy marek Neonet oraz JBB. Choć wciąż kluczową rolę na polskim rynku pełni handel tradycyjny, transakcje internetowe są w naszym kraju coraz popularniejsze. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów, postanowiliśmy wprowadzić również możliwość komfortowego odbioru paczek w Vendo Parkach. Niedawno rozpoczęliśmy współpracę z Allegro. Paczkomaty tego polskiego giganta e-commerce lokujemy na terenie naszych inwestycji, w tym chorzowskiego Vendo Parku. Wierzymy, że możliwość odbierania i nadawania przesyłek stanie się kolejnym istotnym elementem oferty handlowej naszych obiektów - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Według danych JLL, prognozy dotyczące handlu w Polsce zakładają wzrost sprzedaży detalicznej o 3,3 proc. rocznie do 2025 roku, z czego 90 proc. zakupów będzie wciąż realizowanych w sklepach stacjonarnych. Jednym z formatów notujących dynamiczny wzrost są parki handlowe, które w Polsce sukcesywnie rozwija Trei Real Estate. W ramach zawartej umowy z europejskim inwestorem Patron Capital, deweloper zrealizuje od 15 do 20 Vendo Parków w Polsce w perspektywie najbliższych trzech do pięciu lat. Inwestycja w Chorzowie, której wartość wyniosła 6,5 mln euro, jest czwartym parkiem handlowym Trei w województwie śląskim, gdzie deweloper działa od 2018 r. Wcześniej powstały Vendo Parki w Dąbrowie Górniczej, Częstochowie i Piekarach Śląskich.