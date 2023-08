Trei Real Estate Poland otworzył park handlowy w Łapach. To już trzydziesty szósty Vendo Park w Polsce i zarazem druga inwestycja dewelopera w województwie podlaskim.

Na ponad 6 tys. mkw. znalazło się 10 sklepów.

Wśród nich m.in. marka RTV/AGD, drogeria, sklepy sportowy i odzieżowy, piekarnia oraz popularne dyskonty.

Ofertę parku handlowego już niebawem wzbogaci także pierwszy w mieście supermarket spożywczy Lidl, którego otwarcie zaplanowane jest na październik.

Vendo Park usytuowany jest na działce o powierzchni 2,21 ha, przy skrzyżowaniu ulic Wodociągowej i ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego. W sąsiedztwie inwestycji znajduje się modernizowana obecnie linia kolejowa, droga wojewódzka oraz dostępne obok niej obiekty handlowo-usługowe, a także zabudowa mieszkaniowa.

Vendo Park w Łapach. Fot. Mat. pras.

Lokalizacja inwestycji została zaplanowana w taki sposób, aby zapewnić komfortowy dostęp do oferty handlowej zarówno mieszkańcom Łap, jak i osobom z pobliskich miejscowości. Z kolei dobierając najemców, zadbaliśmy o to, aby wśród sklepów w Vendo Parku znalazły się marki odpowiadające na codzienne potrzeby zakupowe konsumentów takie jak np. piekarnia czy drogeria oraz takie, które wzbogacą lokalna ofertę handlową, jak np. sklep sportowy. Dzięki temu rozwijane przez nas parki handlowe pod marką Vendo Park, cieszą się dużą popularnością wśród odwiedzających. Jestem przekonany, że nowo otwarty obiekt w Łapach także spotka się z dużym zainteresowaniem konsumentów - komentuje Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający, Trei Real Estate Poland.

Obiekt jest już w pełni skomercjalizowany. Na powierzchni najmu ponad 6 tys. mkw. znalazło się dziesięć marek, a wśród nich popularna drogeria Rossmann, piekarnia Cymes, sklep firmowy polskiego producenta wędlin JBB Bałdyga, marka odzieżowa Sinsay, sklep sportowy Martens Sport, supermarket ze sprzętem RTV i AGD – Media Expert, a także popularne dyskonty z odzieżą oraz wyposażeniem domowym takie jak KiK, Pepco i Action. Do dyspozycji klientów oddanych zostało blisko 200 miejsc parkingowych.

To jednak nie koniec rozwoju oferty Vendo Parku w Łapach. W październiku na terenie parku handlowego otwarty zostanie pierwszy w tym mieście supermarket spożywczy Lidl o powierzchni 1600 mkw. Koszt całej inwestycji wraz z ogólnodostępnym parkingiem wyniósł 7,60 mln EUR. Vendo Park w Łapach to trzydziesty szósty park handlowy pod marką Vendo Park, rozwijaną w Polsce przez Trei Real Estate Poland. Deweloper planuje w tym roku oddać do użytku kolejne dwa obiekty – w Lubinie na Dolnym Śląsku oraz w Koninie w województwie wielkopolskim.

Vendo Park Łapy. Fot. Mat. pras.

Parki handlowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najemców, którzy chcą rozwijać swoje marki w miastach różnej wielkości, blisko swoich odbiorców oraz wśród konsumentów ceniących szeroki wybór asortymentu i komfortowe zakupy. Zapotrzebowanie na taki format handlowy na rynku jest wciąż bardzo wysokie, dlatego w planach mamy budowę kolejnych obiektów w całej Polsce - podsumowuje Jacek Wesołowski.

