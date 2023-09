Klienci Galerii Mazovia w Płocku mogą cieszyć się ofertą Crazy Bubble, czyli popularnych napojów z kuleczkami z tapioki.

Więcej łakoci w Galerii Mazovia.

Nowe logo Vergano i Crazy Bubble rozbłysło w Galerii Mazovia.

Gofry typu bubble wafle i tajwańska bubble tea czekają w nowym lokalu gastronomicznym w Galerii Mazovia w Płocku. Nowe miejsce działa jako połączony punkt Vergano i Crazy Bubble.

Galeria Mazovia to sklepy i lokale m.in. takich marek jak: Bershka, DUKA, H&M, Zdrofit, KFC, Media Markt, Pandora, Stradivarius i ZARA. W trzykondygnacyjnym budynku znajduje się ponad 100 sklepów, lokali gastronomicznych, punktów usługowych oraz fitness i plac zabaw dla dzieci.

Crazy Bubble to sieć franczyzowa, która działa w Polsce, Rumuni, Estonii, Mołdawii, Litwie i Irlandii. Crazy Bubble w Polsce ma 175 lokali, 131 to kawiarnie franczyzowe, a 44 to punkty partnerskie.

Kolebką Crazy Bubble jest Śląsk skąd pochodzi właściciel franczyzy. Pierwsze lokale własne powstawały i działały w centrum handlowym 3 Stawy i w Gliwicach.

