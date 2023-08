Moda damska od Via Di Moda zyska nowe miejsce w opolskim Solaris Center.

Via Di Moda z końcem lata będzie mieć nowe wnętrze od Solaris Center.

Najemca zamieni parter na poziom -1.

Moda w Solaris Center to również m.in Bershka, C&A, Cropp, Diverse, Monnari i Reserved.

Via Di Moda zmienia lokalizację w Solaris Center. Dotychczas oferta marki była dostępna na parterze w sąsiedztwie marek: Apart, Tous i Zara. Od początku września jakość i fasony od Via Di Moda będzie dostępna na poziomie -1.

Via Di Moda to rodzinna firma, która współpracuje z Galerią Solaris Center od pierwszych dni jej otwarcia. W swoim butiku oferuje takie marki jak: LIU JO, Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Twin-set. Jesteśmy pozytywnie odbierani przez naszych partnerów i klientów, firma integruje się z lokalną społecznością i współpracuje z innymi firmami.

Marki Premium w Via Di Moda przeznaczone są dla kobiet, które szukają jakości.

Solaris Center należy do grupy NEPI Rockcastle. Centrum handlowe w Opolu ma ponad 18 tys. mkw. powierzchni najmu. Klienci znajdą tam m.in.: 4F, C&A, Big Star, Gatta, Divers i Half Price.

