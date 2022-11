Victoria's Secret & Co. przejęło markę Adore Me - producenta bielizny i lidera w dziedzinie sprzedaży online segmentu odzieży intymnej.

Victoria's Secret & Co. poinformowało w komunikacie opublikowanym 1 listopada o podpisaniu ostatecznej umowny w ramach, której firma nabyła 100 proc. udziałów Adore Me Inc., marki oferującej odzież intymną.

Transakcja ma przynieść znaczące korzyści dla VS&Co. w zakresie wykorzystania wiedzy i technologii Adore Me - marki, która ma duże doświadczenie w działalności online.

VS&Co oczekuje idącego za nabyciem marki ulepszenia doświadczeń zakupowych Victoria's Secret i PINK, a także przyspieszenia modernizacji platformy cyfrowej VS&Co. Wraz z przejęciem Adore Me, VS&Co otrzymuje również dostęp do konsumentów komplementarnych do już istniejącej bazy klientów firmy.

Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić tę transakcję, witając Adore Me w rodzinie VS&Co. Adore Me to oparty na technologii innowator i cyfrowy lider w kategorii odzieży intymnej, który pomoże nam zapewnić zróżnicowane doświadczenia klientom Victoria’s Secret i PINK – powiedział Martin Waters, dyrektor generalny Victoria’s Secret & Co. – Współpracując z niesamowitym zespołem Adore Me, znacznie szybciej przejdziemy do przyszłości – dodał.

Marka Adore Me została uznana za lidera Digital Native Growth Brand przez zajmującą się badaniem rynku firmę NPD Group. Adore Me obsługuje ponad 1,2 mln aktywnych klientów, wykorzystując zaawansowaną, zastrzeżona platformę technologiczną oferującą różnorodne doświadczenia klientom, takie jak chociażby Home Try-On czy miesięczna subskrypcja. Adore Me to także wiodąca marka w segmencie bielizny dostępnej w rozszerzonym zakresie rozmiarów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl