Victoria's Secret opublikowała pierwszy w historii raport ESG

Victoria's Secret & Co., prowadząca sieć sklepów o tej samej nazwie, opublikowała swój pierwszy w historii raport ESG.

W 2021 r. Victoria's Secret & Co. zadebiutowała jako samodzielna spółka publiczna. Teraz firma opublikowała swój pierwszy w historii raport ESG, będący wyrazem działań podjętych wokół struktury działań środowiskowych, społecznych i zarządzania firmy, z naciskiem na różnorodność, równość i inkluzywność we wszystkich aspektach działalności Victoria's Secret & Co.

Jako młoda samodzielna spółka firma jest na etapie określania konkretnych celów emisji i wyboru odpowiednich partnerów, którzy byliby wsparciem w działań firmy według zasad gospodarki obiegu zamkniętego. VS&Co. zobowiązała się w publikacji opublikować jeszcze jesienią tego roku obszerniejszy raport ESG. W kwestii DEI już teraz VS&Co. może się pochwalić dużymi osiągnięciami.

W obecnym raporcie firma podsumowała kilka milowych kroków w swoich działaniach na rzecz ESG. Wśród takich działań znalazło się między innymi powołanie nowej Rady Dyrektorów, w której 86 proc. stanowią kobiety, a 43. proc jest zróżnicowana rasowo. W całej firmie kobiety to aż 87 proc. pracowników, z czego 60 proc. to kobiety różnorodne rasowo. Victoria's Secret Co. zatrudniła także dyrektora ds. różnorodności i opracowała kompletną strategię DEI.

Źródło: raport ESG VS&Co

Powołany został również Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju Środowiska (VS&Co Environmental Sustainability Committee), którego zadaniem będzie nadzorować postępy i realizować inicjatywy na rzecz środowiska w całej organizacji.

W 2021 roku firma zaktualizowała swoje przewodniki i kodeksy postępowania dla dostawców, prowadzi także szkolenia dostawców w celu zapewnienia ochrony praw człowieka. Jednocześnie VS&Co deklaruje stałą współpracę z dostawcami i regularne przeglądy zgodności z polityką środowiskową firmy.

Spółka deklaruje również zwiększenie wykorzystania bardziej ekologicznych materiałów do produkcji swoich produktów, w tym poliestru i poliamidu pochodzących z recyklingu i już zapowiada wytyczenie konkretnych celów zrównoważonego rozwoju w 2022 roku. w tej chwili 24 proc. kupowanego przez firmę poliestru i 11 proc. poliamidu pochodzi z recyklingu.

Obecnie firma prowadzi również ocenę efektywności środowiskowej obiektów w całym łańcuchu wartości, a wyniki tej analizy mają posłużyć jako podstawa dla wyznaczenia formalnego celu redukcji emisji.