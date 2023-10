Do grona najemców CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej dołączyła marka Vininova. To pierwszy salon marki w Dąbrowie Górniczej i szesnasty stacjonarny w Polsce.

Firma Vininova to wiodący importer i dystrybutor jakościowych win i alkoholi mocnych.

Sklep o powierzchni 82,62 mkw. zlokalizowany jest na poziomie 0, w sąsiedztwie salonów Rossmann i Teleakces.com.

Vininova to specjalistyczny sklep z winami i alkoholami z całego świata. Oferuje klientom imponujący wybór, na który składa się ponad 1500 etykiet win i alkoholi mocnych, wśród których można znaleźć popularne i uznane winnice oraz mniejszych, butikowych producentów.

Vininova w CH Pogoria. Fot. Mat. pras.

Spośród szerokiego portfolio Vininovy warto wspomnieć chociażby o słynnym domu szampańskim Lanson, który jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie od lat zaopatruje brytyjską rodzinę królewską, wielokrotnie nagradzane winnice, takie jak Marques de Riscal, niemiecki Dr. Loosen, argentyńska Catena Zapata czy znakomita australijska winnica Henschke. Oferta win konwencjonalnych uzupełniana jest o cieszące się dużym uznaniem i zainteresowaniem wina naturalne, jak Radikon, Bressan, Dario Prinčič. W ofercie alkoholi mocnych, będących częścią portfolio Vininova Spirits, znajdziemy szeroki wybór whisky, rumu, brandy, tequili, ginu i innych rodzajów trunków wysokoprocentowych.

Oprócz alkoholi, w asortymencie salonów Vininova dostępne są również akcesoria, takie jak kieliszki do win, szklanki do alkoholi mocnych, trybuszony oraz specjalistyczna literatura dla koneserów i amatorów winiarstwa w Polsce i na świecie.

Cieszę się, że Vininova na swój rozwój w regionie wybrała centrum handlowe Pogoria. To pierwszy tego rodzaju specjalistyczny sklep w naszym mieście i jeden z nielicznych w regionie. Vininova wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, ale również fachowym doradztwem. Specjalistyczna oferta Vininova znacząca wzmocni tenant – mix Pogorii – komentuje Adriana Binczek – Chłond, dyrektorka centrum handlowego Pogoria.

- Nasz najnowszy salon w Pogorii stworzyliśmy w nowym koncepcie, ściśle dopasowanym do zmieniających się i bardzo indywidualnych potrzeb klienta. Dostępne portfolio win i alkoholi mocnych to właściwie cały świat w zasięgu ręki. Jestem pewien, że sprostamy oczekiwaniom klientów Pogorii. Bardzo cenię współpracę z NEPI Rockcastle, które dzięki elastyczności i otwartości na nowe rozwiązania wspiera rozwój naszego biznesu. Salon w centrum handlowym Pogoria jest czwartym uruchomionym w tym roku i kolejnym we współpracy z NEPI Rockcastle – komentuje Tomasz Zubek, Retail Development Manager.

