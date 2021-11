Vintage shop w Londynie czy second hand w Paryżu? W tych miejscach turyści zrobią zakupy z drugiej ręki

Moda na vintage i z drugiej ma się dobrze m.in. za sprawą rosnącej świadomości w zakresie rozsądnej konsumpcji, gospodarki cyrkularnej czy zrównoważonego rozwoju, a wszystko po to, by dbać o przyszłość planety i korzystać z tego, co już jest. W niektórych krajach to już nie moda, a sposób na życie.

Popularność sklepów oferującą rzeczy używane nieustająco rośnie również w Polsce.

Coraz więcej z nas sięga po rzeczy z drugiego obiegu, zarówno odzież, książki, zabawki, czy meble i akcesoria dekoracji wnętrz. Eklektyczny styl, łączący nowe ze starym, nowoczesne z vintage sprawdzi się zarówno w garderobie, jak i w domowym zaciszu. Dodatkowo, vintage shopy czy second handy to miejsca, w których z pewnością można nabyć nietuzinkowe bibeloty i souveniry z podróży.

- Moda na korzystanie z wyprodukowanych i dostępnych już rzeczy, ich recycling tudzież ofiarowanie nowego życia poprzez oddanie w drugie ręce to bardzo zdrowy trend, który jest widoczny w skali globalnej. W niektórych krajach, jak Finlandia, to już nawet nie trend, a sposób na życie. Vintage shopy i second handy przeżywają wielki boom, również w europejskich stolicach mody, jak Paryż, czy Mediolan, które kojarzą się głównie z wielkimi domami mody i światowej sławy projektantami. Podróżując, często szukamy miejsc, gdzie będziemy mogli nabyć unikatowe rzeczy w dobrej cenie, które wzbogacą naszą garderobę, upiększą wnętrze domu czy sprawią radość najbliższym, jako pamiątka z wakacji. Biorąc pod uwagę najpopularniejsze wśród Polaków kierunki podróży przygotowaliśmy listę najciekawszych miejsce, które warto odwiedzić, zbaczając z turystycznej trasy - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, Dyrektor ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta w Kiwi.com.

Rzym - Flamingo Vintage Shop i Mercato Monti

Geneza stylu „vintage” we Włoszech sięga czasów tuż po drugiej wojnie światowej, kiedy Amerykanie wysyłali używane ubrania do Europy w ramach akcji pomocy potrzebującym. Rzym, Wieczne Miasto, to ogromny potencjał, jeśli chodzi o zakupy z drugiej ręki. Najpopularniejsze second handy i sklepy vintage są skoncentrowane w Monti, przytulnej dzielnicy na północ od Koloseum i Trastevere – unikatowe i niezależne butiki, które oferują zakupy w bardzo zrównoważonym stylu, w myśl zasady: każdy znajdzie coś dla siebie.