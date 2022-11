Vinted, platforma sprzedażowa z odzieżą, obuwiem i akcesoriami z drugiej ręki, inwestuje w Vinted Go. To ma być m.in. sieć automatów paczkowych, które Vinted testuje dziś we Francji. Kiedy pojawią się w Polsce? Co jeszcze nowego szykuje Vinted?

Vinted wierzy w rynek wtórny i planuje rozwój w tym sektorze.

Z oferty Vinted korzysta 75 milionów osób na 18 rynkach w Europie i Ameryce Północnej.

Na początku roku do firmy dołączył Adam Jay, odpowiedzialny za marketplace Vinted, a Tomasz Plantenga został CEO Grupy Vinted.

Vinted uruchomił dedykowaną markę wysyłkową Vinted Go.

Marka oferuje opcję dostawy zakupów transportowanych pojazdami elektrycznymi.

Vinted Go opracowuje nową, cyfrową platformę wysyłkową.

Vinted Go opracowuje nową, cyfrową platformę wysyłkową.

Mechanizm będzie łączyć i optymalizować infrastrukturę dostawców zewnętrznych.

