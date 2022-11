Vinted, platforma sprzedażowa z odzieżą, obuwiem i akcesoriami z drugiej ręki, inwestuje w Vinted Go. To m.in. sieć automatów paczkowych, które Vinted testuje dziś we Francji. Kiedy pojawią się w Polsce? Co jeszcze nowego szykuje Vinted?

Vinted wierzy w rynek wtórny i planuje rozwój.

Z oferty Vinted korzysta już 75 milionów osób na 18 rynkach w Europie i Ameryce Północnej.

Na początku roku do firmy dołączył Adam Jay, który odpowiada za marketplace Vinted.

Z kolei Tomasz Plantenga został CEO Grupy Vinted.

W tym samym czasie Vinted uruchomił dedykowaną markę wysyłkową Vinted Go - opcję dostawy zakupów, które będą transportowane pojazdami elektrycznymi.

Jednocześnie Vinted Go opracowuje nową, cyfrową platformę wysyłkową, która będzie łączyć i optymalizować infrastrukturę dostawców zewnętrznych.

Adam Jay wnosi bogate doświadczenie w technologii konsumenckiej, pracując na stanowiskach w Expedia Group i Hotels.com, Avis i Travelport - informuje Vinted.

Jego zadaniem jest upewnienie się, że Vinted kontynuuje swoją misję, marka jest brandem z odzieżą i obuwiem z drugiej ręki pierwszego wyboru i że firma osiąga swoje ambitne cele wzrostu.

Zespół skoncentruje się na opracowaniu produktów i usług, które będą odpowiadać na potrzeby konsumentów, zapewniać bezpieczeństwo dla członków Vinted i przyciągać nowych użytkowników.

Vinted to fantastyczna firma o mocnych podstawach i posiada wiele możliwości dalszego rozwoju w modzie i nie tylko. Rynek wtórny kształtuje się, a Vinted ma do odegrania ważną rolę w szybkim rozwoju tego alternatywnego sposobu konsumpcji. Jestem zachwycony, że dołączyłem do tak głębokiej misji - powiedział Adam Jay, CEO Vinted Marketplace.

Vinted pracuje nad wygodniejszą i tańszą opcje dostawy

Jak poinformował PropertyNews.pl polski oddział Vinted, nowa struktura Vinted toruje drogę do stworzenia Vinted Go, która umożliwi wygodniejsze i tańsze opcje dostawy dla Vinted Marketplace.

Skoncentruje się na PUDO jako opcji dostawy bardziej efektywnej pod względem emisji dwutlenku węgla niż dostawa do domu. PUDO jest skrótem angielskiego określenia Pick-Up and Drop-Off. W tej formie dostawy chodzi o możliwość nadawania i odbierania paczek w wyznaczonych do tego punktach. Idea ta wywodzi się z koncepcji click&collect – usługi odbioru zamówień internetowych w sklepach stacjonarnych danego sprzedawcy.

Ambicją Vinted jest wdrażanie kolejnych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ dostarczania przesyłek na środowisko.

Wysyłka stanowi kluczową część oferty Vinted i jej stale rosnącej sieci. Składa się z 43 przewoźników i 220 000 punktów PUDO w całej Europie.

- Oznacza to, że członkowie mogą wysyłać i odbierać od siebie przedmioty używane tanio, wygodnie i w niektórych przypadkach, ze względu na skupienie się na PUDO, z mniejszym wpływem na emisję dwutlenku węgla - podaje firma.

Nowe usługi od Vinted

Jak poinformowali nas przedstawiciele Vinted Polska, Vinted Go uruchamia dwie nowe usługi. Dzięki pierwszej użytkownicy Vinted w Paryżu będą mogli wybrać Vinted Go jako opcję dostawy ich zakupów, które będą transportowane pojazdami elektrycznymi.

Jednocześnie Vinted Go opracowuje nową cyfrową platformę wysyłkową, która będzie łączyć i optymalizować infrastrukturę dostawców zewnętrznych dla dowolnej firmy. Platforma zostanie uruchomiona już niebawem.

Transgraniczna infrastruktura żeglugowa w Europie jest bardzo rozdrobniona i brakuje jej przystępności cenowej, wygody i łączności, które są kluczowe, by umożliwić międzynarodowy handel elektroniczny - powiedział Vytautas Atkočaitis, wiceprezes Vinted Go.

- Nasz zespół pracował przez lata niezwykle ciężko, aby połączyć wielorynkową sieć dostaw partnerów, co skutkuje szerokim wyborem niedrogich opcji dostawy dla członków Vinted. To stanie się kluczową częścią naszej oferty dla członków i pomoże nam zachęcić do korzystania z oferty zakupów z drugiej ręki na Vinted. Teraz, tworząc oddzielną firmę, aby bardziej skoncentrować się na wysyłce,

możemy wzmacniać i rozszerzać naszą ofertę jednocześnie rozwijając i testując różne rozwiązania i ostatecznie stworzyć lepszą obsługę wysyłki - podsumował Vytautas Atkočaitis.

Rozwój sieci paczkomatów Vinted Go jest obecnie jest skoncentrowany w Paryżu. Fot. Vinted

Rozwój sieci automatów paczkowych Vinted Go jest obecnie skoncentrowany w Paryżu, ze względu na to, że Francja to jeden z najbardziej dojrzałych rynków, na którym warto się uczyć i obserwować jak ten rozwój przebiega. W oparciu o zdobyte na francuskim rynku doświadczenie inicjatywa będzie mogła być rozwijana nie tylko w innych miastach Francji, ale również innych rynkach - powiedziała PropertyNews.pl Magdalena Szlaz, Communication & PR Manager, Vinteed.

Dziś Vinted ma ponad 75 milionów członków na 18 rynkach w Europie i Ameryce Północnej. W ofercie jest ponad 300 milionów przedmiotów.

