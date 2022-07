Vinted na nowo. Co się zmieni?

Vinted ogłosiło, że przenosi się na nową platformę i zaprasza użytkowników do przeniesienia konta na nową wersję... Vinted.

- Kwestia przeniesienia dotychczasowego serwisu Vinted.pl na nową platformę jest obecnie analizowana przez Urząd - wskazuje UOKiK i dodaje, że decyzja o karze w wysokości 5,3 mln zl za nieprawidłowości w regulaminie została wydana wobec litewskiej spółki Vinted UAB z siedzibą w Wilnie, która jest także operatorem "nowej" platformy.

- Zanim użytkownik przeniesie konto powinien dostać zaproszenie - informowała firma. W rzeczywistości oznacza to, że platforma działa pod tym samym adresem, ale użytkownik musi zaakceptować nowy regulamin. Gdy to zrobi na ades pocztowy połączony z kontem użytkownika trafia e-mail, który jest zaproszeniem do "nowego" Vinted. Firma wymusza także podanie telefonu użytkownika.

