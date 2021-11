Vinted z pomysłami na prezenty z drugiej ręki

Kupowanie i sprzedawanie ubrań z drugiej ręki w ostatnich latach stało się popularne.

Top 5 najlepszych prezentów z drugiej ręki do kupienia znalazły się książki, zabawki, odzież, elementy dekoracyjne domu oraz biżuteria.

Czy wiesz, że w okresie świątecznym w brytyjskich gospodarstwach domowych zużywa się do 300 000 ton tektury? Wystarczyłoby to na owinięcie Big Bena prawie 260 000 razy – wynika z badań przeprowadzonych przez WRAP. To doskonały moment, by zmienić nasze nawyki w zakresie pakowania prezentów na bardziej ekologiczne.

Wraz ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia Vinted zachęca, by w tym roku sięgnąć również po rzeczy z drugiej ręki. Nie tylko na elegancki strój, w którym zasiądziemy przy wigilijnym stole czy spędzimy Sylwestra, ale także na prezenty dla najbliższych. Z tej okazji Vinted przygotowało pełen wskazówek i inspiracji przewodnik po prezentach z drugiej ręki. Zobacz jak łatwo i przyjemnie można skompletować nietuzinkowe prezenty, a w ramach opakowania wykorzystać materiały, które mamy w domowym zaciszu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kupowanie i sprzedawanie ubrań z drugiej ręki w ostatnich latach stało się niezwykle popularne – w Polsce na platformie Vinted jest zarejestrowanych ponad 5 milionów użytkowników. Pokazuje to, że moda z drugiej ręki może być doskonałym wyborem dla każdego. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że kupowanie używanych przedmiotów jest przyjazne dla portfela, a różnorodność dostępnych stylów sprawia, że jest to bardzo sprytny sposób robienia zakupów w ramach bardziej odpowiedzialnej konsumpcji.

Z drugiej ręki nie oznacza drugiego wyboru

Dlaczego warto rozważyć kupowanie prezentów z drugiej ręki? Niedawne badanie zlecone przez Vinted w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Holandii wykazało, że ponad połowa (56 proc.) respondentów w tym sezonie świątecznym zamierza kupić w prezencie i chciałaby być obdarowana zarówno nowymi rzeczami, jak i tymi z drugiej ręki.