Vis à Vis Wilanów podsumowuje rok działalności

Pasaż handlowy Vis à Vis Wilanów działa od 1 grudnia 2018 roku. Przez minione 12 miesięcy wzbogacił lokalną ofertę handlową, która zaspokaja najważniejsze potrzeby klientów. Pojawiły się w nim marki już znane i lubiane, ale w odmiennej odsłonie, jak np. Decathlon o mniejszej niż zazwyczaj powierzchni, ale za to oferujący zupełnie nowy, niedostępny nigdzie wcześniej koncept. Premierowo w Warszawie w Vis à Vis Wilanów otworzyła się pierwsza w Polsce restauracja szwedzkiej sieci Max Premium Burgers. Klienci pasażu mogą również korzystać z propozycji lokali gastronomicznych z kuchnią orientalną – indyjską w Veda Indian Bistro oraz japońską w Sakana Sushi Bar.

Do grona najemców centrum w tym roku dołączyły także klinika stomatologiczna Villa Nova Dental Clinic oraz Touch of Art Permanent Beauty, salon oferujący makijaż permanentny oraz pełen zakres zabiegów medycyny estetycznej i kosmetologii. W parku handlowym pojawił się też salon optyczny Optique oraz Drogeria Hebe z bogatym asortymentem kosmetyków. Na terenie pasażu działa również Orangetheory Fitness. Jest to drugi w Warszawie i zarazem w Polsce klub pod tym szyldem proponujący godzinne, grupowe treningi obwodowe nadzorowane przez trenera personalnego.

W pasażu handlowym znalazły się ponadto sklepy: RTV Euro AGD, Owoce i Warzywa Świata, Vininova z szerokim wachlarzem alkoholi z całego świata, Zoozoo.pl oferujący produkty dla zwierząt. W Vis à Vis Wilanów działa także punkt pocztowy, paczkomat marki InPost oraz salon prasowy GLM.

Vis à Vis Wilanów przygotowuje dla mieszkańców okolicy wydarzenia organizowane w ramach popularnych świąt np. Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet czy Dzień Dziecka. W ciągu roku warszawiacy mogli również bezpłatnie brać udział w licznych kreatywnych warsztatach.

Na terenie Vis à Vis Wilanów znajduje się parking mieszczący 105 pojazdów, miejsca postojowe dla 60 rowerów i stacja do samodzielnej naprawy jednośladów.