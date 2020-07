Vis à Vis Wilanów z nową atrakcją

- Vis à Vis Wilanów to miejsce otoczone licznymi terenami rekreacyjnymi, takimi jak Park w Powsinie czy Park Natoliński. Z tego względu nasze Centrum łączy w sobie dwie główne funkcje - format convenience, gwarantujący dogodne codzienne zakupy oraz unikatową przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. Skupiamy wokół Vis à Vis wspaniałą społeczność, zatem chcieliśmy stworzyć dla naszych sąsiadów wyjątkową atrakcję, która byłaby jedyna w swoim rodzaju. I to się udało! Postawiliśmy na karuzelę ale karuzelę wyjątkową, która przeniesie zarówno dzieci, jak i naszych dorosłych gości w bajkowy świat pełen wrażeń – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna i członkini zarządu w Grupie Capital Park.

Projekt karuzeli w stylu safari został zrealizowany specjalne na zamówienie Vis à Vis Wilanów. Jest to jedyna taka karuzela w mieście! Zgodnie z tradycją umieszczono na niej rzeźby dzikich zwierząt. Wszystkie są barwne, ręcznie malowane i poruszają się w rytm stylowej muzyki: kołyszą się lub galopują. Ręcznie malowane ilustracje w stylu safari zdobią też fasadę karuzeli. Karuzela jest oświetlona zatem wieczorem nabiera dodatkowego klimatu. Cały projekt zrealizowany we Francji przez firmę Concept1900 to dzieło sztuki, które dosłownie chce się fotografować!

Wyjątkowa karuzela na stałe zagości na placu Vis à Vis Wilanów i będzie dostępna dla wszystkich od wtorku do niedzieli w godzinach 11:00-19:00. Jazda na karuzeli będzie bezpieczna i komfortowa. W trosce o zdrowie uczestników po każdej jeździe wszystkie elementy karuzeli zostaną zdezynfekowane przez pracowników obsługi.

Twórcą karuzeli jest znana na całym świcie firma Concept1900 - posiadająca ponad 35 lat doświadczenia i zatrudniająca zespół wysoce wykwalifikowanych projektantów, malarzy oraz rzeźbiarzy. W jej pracowniach powstają karuzele serii Jules Verne zaprojektowane i produkowane na specjalne zamówienie jako alternatywa dla klasycznych karuzel z końmi. Tworzone w tym miejscu karuzele są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Nie ma dwóch takich samych projektów. Zamawiają je największe parki rozrywki tj. Disneyland w Paryżu, Park Asterix (Francja), park Motiongate (Zjednoczone Emiraty Arabskie), a także projektanci mody oraz luksusowe marki znane na całym świecie: Louis Vuitton, BMW czy Longines (szwajcarska firma zegarmistrzowska). Obecnie firma ma swoją siedzibę w historycznym miejscu, 150 km od Paryża, w dawnej fabryce szkła znanej także z działalności w Polsce – Saint Gobain.