Vision Express rozwija sieć. W planach największe aglomeracje, ale i mniejsze miasta

Tylko w kwietniu marka Vision Express otworzyła pięć salonów optycznych. Firma zapowiada, że w tym roku uruchomi co najmniej 15 nowych lokalizacji.

W 2022 roku Vision Express planuje powiększyć się o co najmniej 15 punktów, zlokalizowanych m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie, Wejherowie i Wrześni.

Marka wprowadza na rynek salony w nowym koncepcie.

Sieć Vision Express liczy ponad 230 salonów w ponad 130 miastach.

Wszystkie nowe lokale Vision Express rozpoczęły swoją działalność w kwietniu, w miejscowościach, w których do tej pory nie było salonów marki. W Galerii Radomsko oraz Galerii Sanok salony otwarto w pierwszej połowie miesiąca. Ich powierzchnia liczy kolejno 85 mkw. oraz 89 mkw. Lokale powstałe w Sierpcu (CH Stacja), Grodzisku Mazowieckim (CH Grodova) oraz Krotoszynie (Galeria Mozaika) utrzymane są natomiast w koncepcie small store, który dedykowany jest mniejszym miejscowościom. Te trzy nowo otwarte salony zaaranżowano na powierzchniach 45 mkw.

Cieszymy się, że poprzez nowe salony docieramy coraz bliżej naszych odbiorców - mówi Katarzyna Dąbrowska, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji Vision Express.

Salony Vision Express dostępne są już w 132 miastach i miejscowościach w całej Polsce. Ich łączna powierzchnia to ponad 27 tys. mkw.

Marka nie zamierza ograniczać planów rozbudowy, zapowiadając otwarcie salonu w Oławie na przełomie maja i czerwca. W bieżącym roku sieć planuje powiększyć się o co najmniej 15 punktów, zlokalizowanych m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie, Wejherowie i Wrześni. Nowe lokalizacje wynikają ze strategii Vision Express docierania do miejsc, w których brakuje dostępu do profesjonalnych usług optycznych, przy jednoczesnej ekspansji w większych miastach.

Salony z nowym konceptem

Nowo otwarte salony Vision Express zwracają uwagę zmianami w zakresie aranżacji. Głównym celem odświeżonego konceptu jest udoskonalona nawigacja, dzięki której klienci jeszcze łatwiej mogą znaleźć interesujące produkty z danych kolekcji oraz promocyjnych ofert. Poza wyraźnym podziałem okularów na męskie, damskie, dziecięce i przeciwsłoneczne oraz soczewki kontaktowe, salony zyskały bardziej nowoczesny wygląd za sprawą ciepłej kolorystyki drewnianych mebli. Gabinety optometryczne zostały przearanżowane w taki sposób, aby klienci widzieli ich wnętrze i wyposażenie, w tym profesjonalne urządzenia do badania wzroku. Przeszklone strefy badania nie ingerują jednak w komfort pacjentów, dzięki zasuwanym roletom, które używane są w trakcie wizyty.

– Wciąż staramy się udoskonalać nasze salony w zakresie intuicyjności, bezpieczeństwa i ogólnej estetyki. Po pierwszym miesiącu od otwarcia pierwszego salonu widzimy, że nowy koncept przypadł do gustu naszym klientom, a takie rozwiązania, jak przeszklone strefy badania wzroku, zachęcą do konsultacji z optometrystami – dodaje Katarzyna Dąbrowska.

Sieć Vision Express na polskim rynku działa od 1994 r. i liczy ponad 230 salonów w ponad 130 miastach. Marka jest częścią grupy GrandVision, która prowadzi ponad 7 tys. salonów ponad 40 krajach.