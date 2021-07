Vistula i Wólczanka w nowej odsłonie. VRG szykuje zmiany

Grupa VRG ma za sobą dwa mocne sprzedażowo miesiące (po otwarciu sieci stacjonarnej).

Sprzedaż VRG osiągnęła w ubiegłym miesiącu wartość 104,9 mln zł, o 26,1 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2020 r.

Pomimo niższego o ok 20 proc. ruchu klientów w salonach, sprzedaż Grupy przekroczyła w czerwcu wynik z 2019 roku.

Narastająco w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku szacunkowe wyniki sprzedaży osiągnęły wartość 415, 9 mln zł (wzrost o 11,7 proc. w porównaniu z 2020 rokiem).

Notowany w czerwcu wzrost sprzedaży miał miejsce w obu segmentach – zarówno odzieżowym, jak i jubilerskim. Rok do roku sprzedaż w segmencie odzieżowym była wyższa o 22,7 proc., w segmencie jubilerskim o 31,9 proc.

- Jesteśmy zadowoleni z czerwca i szerzej z obu miesięcy od momentu otwarcia od 4 maja salonów po lockdownie. Szczególnie cieszy nas wysoka konwersja i wyższa niż w 2020 roku średnia cena. Notujemy wyższą niż rok temu sprzedaż, zarówno pod kątem wartości, jak i sztukowo. Ważne, że trend ten utrzymał się, co wskazuje na to, że efekt odłożonego popytu nie był głównym driverem sprzedaży w maju. Miał na pewno znaczenie, ale wyraźne ożywienie w sprzedaży odzieży formalnej pokazuje nam, że popyt buduje przede wszystkim powrót do życia społecznego i zwiększanie liczby typowych dla tego okresu uroczystości: komunii i ślubów. Zakładamy, że podobny wpływ w drugim półroczu będzie miało zwiększanie intensywności życia biznesowego, wraz z powrotem nie tylko do biur, ale też targów, kongresów i innych wydarzeń służbowych – komentuje Radosław Jakociuk, Wiceprezes VRG, odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek.

VRG zakłada, że w cały roku udział sprzedaży online w całym wolumenie powinien utrzymywać się na poziomie powyżej 20 proc. Jak podkreślają przedstawiciele zarządu obecnie spółka skupia się w e-commerce na rozwoju nowych funkcjonalności (m.in. płatności odroczone i aplikacje sprzedażowe) oraz zwiększaniu obecności marek VRG na platformach e-commerce (np. Zalando). Zgodnie z zasadą omnichannel pod kątem cen spółka zarządza obecnie promocjami jednolicie we wszystkich kanałach – co ma służyć ochronie marży również w e-sklepach.

VRG w czerwcu