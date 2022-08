Vistula otwiera nowy salon w Arkadii

Vistula to największa marka z portfolio odzieżowego Grupy VRG. W sezon jesień-zima wchodzi ze zmienionym podejściem do komercjalizacji kolekcji i kolejnym salonem w nowym koncepcie. Zmiana ta jest elementem strategicznej ewolucji marki - i szerzej segmentu odzieżowego Grupy VRG - której celem jest wzrost biznesu spółki w tym obszarze.

Pierwszym sygnałem zmiany struktury sezonu w marce Vistula było wprowadzenie już w lipcu br. po raz pierwszy kolekcji trans-seasonal – rozpoczynającej sezon jesienno-zimowy, ale dopasowanej asortymentem i kolorystyką do późnego lata. Łącznie kolekcję jesień – zima w Vistula stworzy w tym roku 7 kapsuł męskich i 5 kapsuł kobiecych.

Vistula jest obecnie jako marka w bardzo ciekawym momencie. Z jednej strony nieustająco zmieniamy się od strony designu. Kolekcja na sezon jesień-zima odzwierciedla najnowsze trendy w modzie formalnej i eleganckim casual. Nasi klienci znajdą w salonach Vistula to, co tworzy DNA marki - czyli ponadczasowe klasyki, zaprojektowane i odszyte w nowoczesnym wydaniu. Jednocześnie będziemy proponować stopniowo elementy asortymentu, pozwalające wraz z kolejnymi odsłonami budować nowe, czasem nieoczywiste zestawienia. Tym samym zmieniamy nasze podejście do struktury sezonu - tak, aby w każdym momencie nadchodzącego półrocza być dopasowanym z ofertą do aktualnej potrzeby konsumentów - podkreśla Marta Fryzowska, wiceprezeska grupy VRG, odpowiedzialna za segment odzieżowy.