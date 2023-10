Sklep marki Vistula nie tylko został relokowany w obrębie alei na drugim piętrze, która skupia popularne marki modowe, ale także przeszedł gruntowny remodeling. Nowy lokal jest także znacznie większy od dotychczasowego i liczy sobie aż 308 mkw. powierzchni. Poszerzona została też jego oferta.

Większy metraż nowego salonu pozwala bowiem na ekspozycję szerokiego asortymentu, w którym teraz obok bogatej oferty dla mężczyzn – formalnej i casual – można znaleźć także kolekcję damską. Całość dopełnia szeroka gama akcesoriów.

Lokal wyróżnia m.in. ekspozycja całej kolekcji na jednym poziomie, dzięki czemu klient z łatwością może zapoznać się z ofertą oraz gotowymi sylwetkami stanowiącymi inspiracje zakupowe. Projektanci przestrzeni zadbali także o wygodę kupujących. Wnętrze jest jasne i przestronne, z wydzielonymi w nim strefami przymierzalni dla kobiet i mężczyzn.

Odpowiednio dobrane i zaprojektowane energooszczędne oświetlenie, w połączeniu z różnymi fakturami, którymi wykończono wnętrze, doskonale akcentuje natomiast eksponowaną kolekcję. Zdecydowanie większa jest też witryna salonu, w której teraz można znaleźć wielkoformatowy ekran, wyświetlający najnowsze kampanie marki.

To jedna z najbardziej spektakularnych metamorfoz w Galerii Jurajskiej w ostatnich miesiącach. Nowy salon marki Vistula nie tylko zachwyca teraz nowoczesnym designem i elegancką aranżacją, ale przede wszystkim – co ważne dla lokalnego rynku – znacznie szerszą ofertą handlową. Z naszej perspektywy jest to niezwykle ważny relaunch – mówi Anna Borecka, wicedyrektor Galerii Jurajskiej.