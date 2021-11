Vistula wraca do Designer Outlet Gdańsk

Sklep Vistula zajmuje lokal o powierzchni 178,5 mkw. i zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego niedawno salonu Desigual.

Nowy sklep tej znanej polskiej marki jest teraz odświeżony i nieco większy od poprzedniego. Klienci znajdą w nim propozycje także innych brandów należących do grupy.

– Propozycje relokacji do większych przestrzeni to możliwość, z której chętnie korzystają najemcy. To też część polityki zarządzania przestrzeniami w centrum handlowym i odpowiedzi na obopólne zapotrzebowania lokalowe. Vistula to ceniona marka, która chętnie wybierana jest przez klientów hołdujących modzie zarówno office’owej jak i casualowej. Nowy, większy lokal pozwoli najemcy na jeszcze szybszy rozwój, a klienci zyskają dostęp do szerszej oferty w stale obniżonej cenie – mówi Katarzyna Czapran, Marketing Manager Designer Outlet Gdańsk.

Vistula w Designer Outlet Gdańsk, fot. mat. prasowe

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Marki dostępne w nowym salonie to nie tylko szyldowa Vistula, ale także należące do grupy brandy takie jak: Wólczanka, Lambert, Lantier, czy Vesari. Wszystkie kojarzone z wysoką jakością i doskonałym krawiectwem.

Vistula od lat jest synonimem elegancji i naturalnym wyborem dla mężczyzn ceniących nieskazitelny ubiór. Kolekcja Lantier i Vistula to propozycje dla zobowiązanych do bardziej formalnego dress code. Wólczanka czy Vesari to także tradycyjne kroje, ale z szerokim wachlarzem propozycji casualowych.

- To, co jest ważne w obecnych czasach dla klienta i co warto podkreślić, to pochodzenie. Dlatego cieszy nas rozwój polskich marek, które projektują i produkują w naszym kraju. Cieszymy się, że wśród najemców Designer Outlet Gdańsk, mamy tak mocnego gracza na polskim rynku modowym, który inwestuje w outletowy kanał sprzedaży – podkreśla Katarzyna Czapran.

Tradycyjne krawiectwo, najlepsze materiały i ponadczasowe wzory, zawsze dostosowane do najnowszych trendów w modzie męskiej. W nowym salonie outletowym klienci znajdą nie tylko garnitury ale i klasyczne płaszcze, marynarki, koszule, spodnie i najwyższej jakości dodatki.