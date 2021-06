Vistula z kolekcją dla Biało-Czerwonych

Współpraca PZPN i Vistula trwa od 2016 roku.

W tym czasie marka przygotowała m.in. formalną kolekcję na Mistrzostwa Europy we Francji w 2016 i Mistrzostwa Świata w Rosji w 2018.

- Jesteśmy zaszczyceni tym, że kolejny rok z rzędu, marka Vistula jest partnerem PZPN. Od lat przygotowujemy stroje formalne dla naszej reprezentacji i za każdym razem jest to dla nas okazja do zaprezentowania najsilniejszych stron marki: umiejętnego łączenia eleganckich, najwyższej jakości materiałów z nowoczesnym, niebanalnym designem. Nasi klienci doskonale wiedzą, że Vistula wyznacza trendy oferując jednocześnie modę dopasowaną do potrzeb i sylwetki. Wierzę, że pasja i entuzjazm jaki wkładamy w nasze wszystkie kolekcje pozytywnie wpłynie na piłkarzy – mówi Radosław Jakociuk, wiceprezes zarządu VRG S.A.

- Na boisku liczy się współpraca, a także umiejętność tzw. wymienności funkcji i pozycji. Czasami napastnik musi zagrać w obronie, a defensor winien (w zależności od sytuacji) pomóc kolegom w ataku. Bardzo ważnym czynnikiem jest też nastawienie psychiczne zespołu. Jestem przekonany, że zaangażowanie marki Vistula w stworzenie wizerunku kadry narodowej, pomoże zadbać o dobre samopoczucie naszej ekipy - mówi Janusz Basałaj, dyrektor ds. mediów PZPN.

Drużyna skrojona na miarę

Modny design, najwyższej jakości materiały oraz indywidualne dopasowanie – to główne cechy zestawu przygotowanego dla zawodników. Stroje formalne uszyto na miarę, z dbałością o każdy szczegół, tak aby cała reprezentacja wyglądała perfekcyjnie.

Stroje przygotowane na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej są mniej formalne niż w poprzednich latach, ale wciąż bardzo eleganckie. Zostały wykonane z wysokiej jakości włoskiej wełny antybakteryjnej z wykończeniem hydrofobowym, która blokuje wchłanianie wody oraz innych płynów. Klasyczna marynarka w gładkim granatowym kolorze z lekkim strukturalnym splotem, z prostym klapami, w zestawieniu z białą, gładką koszulą z kołnierzykiem włoskim oraz klasycznym modelem spodni w konstrukcji garniturowej w kolorze beżowym, stanowią spójną i nowoczesną całość. Dopełnieniem stylizacji są: jedwabna, biała poszetka, skórzane brązowe buty i pasek w tym samym odcieniu.

