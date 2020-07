Vive Premium w Centrum Praskim Koneser

Sklep Vive Premium, którego właścicielem jest spółka Vive Textile Recycling wpisuje się designem i ofertą w nurt zero waste oraz włącza odzieżowe marki premium do ponownego obiegu w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Widać to również na przykładzie promotorów sklepu oraz manekinów, ponieważ do ich ubrania została użyta niepowtarzalna odzież z kolekcji Transplantacja. Zrealizowana w ramach nurtu Textile Upcycling kolekcja to pierwszy w Polsce tak spektakularny projekt z dziedziny art recyklingu, w który zaangażował się projektant mody Mariusz Przybylski oraz Vive Textile Recycling. W wyniku tej współpracy powstała unikatowa damska kolekcja stworzona z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.

