VIVE Profit wraca do naturalnego przyrostu. Co miesiąc nowy sklep.

VIVE Profit wraca do przedpandemicznego tempa ekspansji, czyli zamierza otwierać co miesiąc nowy sklep. Pierwszy covidowy już działa w Warszawie - to butikowy pop-up store w Centrum Praskim Koneser. Kolejny, wielkopowierzchniowy otwarty zostanie 13 sierpnia w retail parku w Jeleniej Górze. - Do końca listopada będziemy otwierać następne, głównie w rejonach, w których już działamy. Chcemy wzmocnić naszą obecność w woj. dolnośląskim oraz na Mazowszu – zapowiada Piotr Malinowski, dyrektor handlowy VIVE Textile Recycling.

Przed lockdownem mieliście 34 wielkoformatowe sklepy. Czy wszystkie przetrwają?

Piotr Malinowski, dyrektor handlowy VIVE Textile Recycling: Obecnie działają wszystkie. Oczywiście jesteśmy po negocjacjach czynszowych z właścicielami obiektów. W 95 proc. nasi partnerzy wyszli nam naprzeciw, proponując pomoc. Muszę przyznać, że to był test z partnerstwa dla obu stron. Prawie ze wszystkimi galeriami handlowymi oraz retail parkami, w których działamy podpisaliśmy aneksy do umów oraz przedłużyliśmy okres wynajmu. Rozmawialiśmy też z właścicielami obiektów wolno stojących, którzy również poszli nam rękę, za co jesteśmy im wdzięczni. W większości tych lokalizacji działamy już kilka lat, więc nasza współpraca z tymi Partnerami jest długodystansowa, co pozwoliło zbudować wzajemną lojalność. W trudnych momentach to procentuje. Szczególnie, że jesteśmy dużym najemcą – nasze lokale liczą 1,1 – 1,5 tys. mkw.

Co z pozostałymi pięcioma procentami, które nie zdały tego testu z partnerstwa?

Nie do końca się porozumieliśmy. Być może nie przedłużymy tych kilku umów do końca roku. Jednak nasza sieć się nie zmniejszy, ponieważ jesteśmy przygotowani na relokacje tych obiektów do nowych lokalizacji. Zatem na pewno do końca tego roku liczba sklepów VIVE Profit się nie zmniejszy.

Czy one akurat wygasną, czy to będzie opcja odstąpienia od umowy?

Tylko w jednym retail parku skorzystaliśmy pierwotnie z opcji odstąpienia od umowy. Porozumieliśmy się z wynajmującym i już można powiedzieć, że polubownie do końca roku wyjdziemy z tej lokalizacji.

Co z waszymi planami ekspansji?

Przez ostatnie trzy miesiące plany ekspansji były zamrożone, ale nie zmieniliśmy ich. Chcemy teraz wrócić do naszego normalnego tempa uruchamiania nowych lokalizacji, czyli prawie co miesiąc nowy sklep. Rocznie około dziesięciu. Pierwszy nasz „covidowy” już działa - to pop-up store w Centrum Praskim Koneser, który otworzyliśmy na początku lipca. 13 sierpnia otworzymy VIVE Profit w retail parku w Jeleniej Górze. Do końca listopada będziemy otwierać kolejne, głównie w rejonach, w których już działamy. Chcemy wzmocnić naszą obecność m.in. w województwie dolnośląskim oraz w Polsce centralnej, przede wszystkim na Mazowszu.

1

2

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient