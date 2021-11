VRG liczy na ponad 20 proc. udział kanału internetowego w sprzedaży

Marki z portfolio Grupy VRG są już dostępne dla klientów z kilkudziesięciu rynków europejskich poza Polską, za pośrednictwem platform multibrandowych.

VRG zintensyfikowało w tym roku rozwój sprzedaży online poprzez wiodące w branży fashion platformy e-commerce: Zalando, Modivo, Limango, Factcool oraz Peek&Cloppenburg.

Jako pierwsza współpracę z Zalando nawiązała jeszcze w 2020 roku marka Deni Cler Milano. Na początku br. jej asortyment pojawił się też w sklepie online Peek & Cloppenburg. Na przełomie 2020 i 2021 roku na należącej do CCC platformie Modivo zadebiutowała Vistula. Od lipca 2021 roku na Zalando pojawiły się Wólczanka i Vistula. We wrześniu br. dołączył do nich Bytom. Od 28 października na Limango ruszyła druga w tym roku kampania „flash sale” największej internetowej marki VRG, Wólczanki (pierwszy raz marka pojawiła się w ofercie dla klientów klubu w czerwcu). Również wybrane kolekcje marki W.KRUK i należącej do niej Picky Pica zaistniały w tym roku na Modivo (w sierpniu).

O ile za pośrednictwem Zalando VRG sprzedaje w tej chwili swoje produkty wyłącznie w Polsce, to już poprzez pozostałe platformy oferta marek odzieżowych stała się dostępna dla konsumentów na w sumie 24 rynkach zagranicznych. Grupa sprzedaje dziś swój asortyment w Austrii, Bośnii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Węgrzech.

Na tym nie koniec. W połowie listopada oferta Wólczanki pojawi się na nowej platformie - Westwing. Dzięki temu marka stanie się dostępna poza Polską w Czechach i na Słowacji. W.KRUK i Picky Pica także planują ekspansję zagraniczną (obecnie asortyment marek na Modivo jest dostępny tylko w Polsce). W niedalekiej przyszłości Grupa planuje uruchomić sprzedaż na terenie Rosji – również we współpracy z partnerem. Plan VRG zakłada konsekwentne aktywacje kolejnych platform i kolejnych rynków w przyszłości.