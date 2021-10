VRG ma sposób na problemy w globalnym łańcuchu dostaw. Otworzy własne biuro w Chinach

Grupa VRG, do której należą m.in. takie marki jak Vistula, Wólczanka, Bytom czy W.Kruk, w odpowiedzi na zagrożenia ze strony logistyki szykuje się m.in. do otwarcia własnego biura w Chinach.

Utrzymujące się problemy w globalnych łańcuchach dostaw oraz galopujące ceny frachtu również są znaczącymi czynnikami ryzyka dla firmy, która część dostaw realizuje na Dalekim Wschodzie.

Odpowiedzią Grupy VRG na wyzwania logistyczne będą usprawnienia w dystrybucji, a także plan uruchomienia własnego biura w Chinach.

Po bardzo dobrym sierpniu modowa Grupa VRG, do której należą takie marki jak Vistula, Bytom, Wólczanka czy W.KRUK, zaliczyła udany wrzesień.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym miesiącu wyniosły ok. 88,5 mln zł i były wyższe o ok. 17,7 proc. w porównaniu do września 2020 r. Narastająco od początku roku wartość przychodów wzrosła o ok. 15,9 proc. do ok. 720,9 mln zł.

Globalne wyzwania

Jak podkreśla Michał Zimnicki, wiceprezes VRG odpowiedzialny za finanse, IT, logistykę, HR i administrację, należy jednak pamiętać, że dostawcy VRG to nie tylko Azja, ale również Polska i inne kraje europejskie.

- Zdecydowana większość kolekcji na sezon jesień-zima znajduje się już w naszych sklepach i magazynach. Dlatego obecnie nie widzimy istotnych zagrożeń wynikających z zaburzeń w łańcuchach dostaw. Jeśli jednak ta sytuacja się nie unormuje i ceny frachtu będą się utrzymywać na rekordowych poziomach, będziemy musieli zareagować w kolejnych miesiącach w miarę przygotowywania firmy do kolejnych sezonów - wyjaśnia Michał Zimnicki.

Ta reakcja może oznaczać dla klientów wzrost cen towarów na sklepowych półkach.

- W obliczu nierównowagi podaży i popytu w transporcie kontenerowym jedynym obecnie rozwiązaniem dla całej naszej branży pozostaje przeniesienie przynajmniej części tych kosztów na finalny koszt produktu - przyznaje Michał Zimnicki.

Usprawnianie spedycji, biuro VRG w Chinach

Grupa VRG w odpowiedzi na zagrożenia w obszarze logistyki wprowadza usprawnienia w dystrybucji, tak by klienci otrzymywali jak najszybciej zamawiane towary. Firma jest obecnie w trakcie wyboru operatora logistycznego, który będzie obsługiwał jej zamówienia w kolejnych okresach.