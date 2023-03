W marcu, w Westfield Mokotów ruszają dwa zmienione salony marek Grupy VRG: salon W. KRUK Rolex Boutique oraz butik Wólczanka Premium.

W blisko czterokrotnie powiększonym salonie W. KRUK pojawi się po raz pierwszy w Polsce najnowszy koncept marki Rolex.

Wólczanka startuje ze sklepem wielkoformatowym oraz butikiem Wólczanka Premium, wyspecjalizowanym w koszulach.

Aby zmieścić rosnącą kolekcję kobiecą, do około 240 mkw. urośnie też jeszcze w tym półroczu salon Vistuli (otwarcie planowane jest w czerwcu).

Tym samym, powierzchnia zajmowana przez sklepy Grupy VRG w Westfield Mokotów powiększy się o blisko 300 mkw., pozwalając na lepsze wyeksponowanie najnowszych kolekcji.

Jak deklaruje Zarząd spółki, zmiany, które niebawem będą mogli zauważyć klienci Westfield Mokotów, wpisują się w strategię zarządzania powierzchnią handlową Grupy, która silnie skoncentrowana jest na kryterium efektywności i rentowności sprzedaży.

- Jesteśmy ostrożni w rozwoju sieci, dopasowując apetyt na nowe sklepy do okoliczności rynkowych. W bieżącym roku chcemy zwiększyć powierzchnię handlową o ok. 4 proc. Odbędzie się to przede wszystkim w wyniku rozwoju sieci salonów jubilerskich W. KRUK oraz zwiększania metraży sklepów marek odzieżowych – mówi Janusz Płocica, Prezes Zarządu VRG S.A. – Wobec niepewnej sytuacji ekonomicznej, dbamy o to, żeby mądrze dysponować powierzchnią handlową. Dzięki racjonalnemu podejściu do otwarć, mądremu zarządzaniu już dostępnymi punktami i starannemu doborowi kluczowych lokalizacji, staramy się uzyskiwać zadowalające wyniki sprzedaży offline, pomimo słabnącego popytu konsumenckiego – dodaje.

W.KRUK wejdzie w sezon wiosna-lato mocnym akcentem. Nowy salon marki w Westfield Mokotów otworzy się po remoncie jako W. KRUK Rolex Boutique. To pierwszy butik w Polsce i jeden z niewielu w Europie zaprojektowany i zbudowany zgodnie z najnowszym konceptem meblowym Rolexa. Format ten występuje obecnie tylko w Szwajcarii, Francji i Turcji.

Nowy salon W.KRUK ruszy 25 marca i będzie skupiał się na ofercie premium. Poza zegarkami Rolex, których W.KRUK jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę, klienci znajdą tu też największy shop-in-shop Cartier w kraju, stanowiący mini-butik umiejscowiony wewnątrz dużego formatu. W analogicznej koncepcji shop-in-shop prezentowana będzie również marka Tudor. W.KRUK Rolex Boutique będzie największym punktem sprzedaży Tudora w Polsce. W sumie na 177 mkw. powierzchni salonu marka W.KRUK będzie prezentować prestiżowe marki zegarków (Cartier, Rolex, Tudor i Hublot) oraz luksusową biżuterię z wyselekcjonowanych światowych manufaktur w tym: Marco Bicego, Pasquale Bruni, Recarlo, Birks i Gucci. Pozostałe elementy oferty jubilera, autorskie kolekcje biżuterii, jak również bardziej dostępną cenowo kolekcję Picky Picka, klienci znajdą w drugim salonie marki W.KRUK na terenie centrum handlowego.

Również Wólczanka rozszerzy swoją obecność w Galerii, otwierając na wiosnę dwa skrajnie różniące się od siebie koncepty. Nowością jest duży, 139 mkw. sklep Wólczanki, który zaoferuje klientom szeroki wachlarz asortymentu marki. Powierzchnia sklepu zaprojektowana jest tak, by w maksymalnym stopniu ułatwić klientom zakup oferty. Sklep podzielony jest na sekcje damską i męską, z osobnymi strefami dla dzianin, okryć wierzchnich oraz dolnych części garderoby. Wyróżniającym się elementem wystroju wnętrza jest znajdujący się wewnątrz sklepu duży ekran diodowy, na którym eksponowane są aktualne kampanie marki.

Nowością jest też drugi koncept Wólczanki, wyspecjalizowany wyłącznie w koszulach Wólczanka Butik. Klienci znajdą go w miejscu, gdzie do tej pory marka oferowała koszule marki Lambert. W ramach porządkowania portfolio, najlepsze jakościowo koszule dla kobiet i mężczyzn sprzedawane będą tu pod marką Wólczanka Premium oraz w ramach linii głównej Wólczanka. Jak wyjaśnia Marta Fryzowska, wiceprezeska Grupy VRG odpowiedzialna za rozwój segmentu odzieżowego, Grupa chce w tym punkcie przetestować koncept jednoczesnego funkcjonowania dwóch konceptów sklepowych w jednym centrum handlowym z ofertą koszul, które są od lat ważnym elementem DNA oferty Wólczanki. Jeśli wyniki sprzedaży będą zadowalające, Wólczanka Butik może pojawiać się z czasem również w innych lokalizacjach.

Westfield Mokotów to ważny adres w naszej sieci, ze względu na bardzo wymagających, ale i aktywnych klientów odwiedzających to centrum. Liczymy, że dobrze przyjmą oni nasze nowe koncepty. Fakt, że otwieramy jednocześnie salony z ofertą najbardziej luksusowej biżuterii premium, specjalistyczny, butik z koszulami, jak i wielkoformatowe sklepy Vistula i Wólczanka, doskonale ilustruje nasze podejście do budowania zdywersyfikowanej oferty – mówi Marta Fryzowska, wiceprezeska Grupy VRG odpowiedzialna za rozwój segmentu odzieżowego.

Na koniec czwartego kwartału 2022 roku sieć VRG stanowiło 534 salonów, o łącznej powierzchni 52 tys. mkw. Do końca 2023 roku Grupa VRG planuje operować na łącznej powierzchni handlowej 54 273 mkw., o 4 proc. większej niż w roku ubiegłym. W przeciwieństwie do poprzednich lat, wzrosty planowane są nie tylko w segmencie jubilerskim, ale również odzieżowym. W sumie na modernizację salonów swoich marek VRG planuje przeznaczyć ok 42 mln zł.

