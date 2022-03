W 2021 roku 120 tys. sklepów poszerzyło swoją działalność o kanał online

Tylko w 2021 r. 120 tys. sklepów poszerzyło swoją działalność o kanał online. To o 70 proc. więcej niż rok wcześniej. Rynek sprzedaży online w Polsce to w sumie już ćwierć miliona firm.

Jak wynika z analizy KRS, w ciągu ostatnich pięciu lat 178 tys. firm dodało do swojej głównej działalności kod branżowy oznaczający sprzedaż w internecie.

Aż 70 proc. tej liczby przypada na rok 2021.

Firm, które od początku sprzedaż przez internet miały zarejestrowaną jako główną działalność, jest obecnie 52,6 tys., jednak ponad połowa z nich znajduje się w słabej lub złej kondycji finansowej.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej w połowie marca przez globalną wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, w Polsce działa obecnie ok. 250 tys. firm prowadzących sprzedaż w internecie. Z tej liczby 52,6 tys. przedsiębiorstw jest od początku zarejestrowanych w KRS jako sklepy internetowe, a pozostała część to firmy, które z czasem rozszerzyły swoją podstawową działalność o kanał online i dodały do niej kod PKD oznaczający sprzedaż przez Internet.

W ciągu ostatnich pięciu lat, od 2017 r., zrobiło tak w sumie 178 tys. firm, z czego niemal 120 tys., czyli 67 proc., w 2021 r. To o 70 proc. więcej niż rok wcześniej. Ten trend odpowiada zachowaniom konsumentów - w ciągu ostatnich dwóch lat niemal połowa internetowych konsumentów zaczęła częściej lub nawet znacznie częściej kupować online - wynika z raportu Advox Studio.

Rynek e-commerce w Polsce rośnie z miesiąca na miesiąc

- Dzięki nowej analizie danych za rok 2021 pierwszy raz zobaczyliśmy jak duży jest tak naprawdę rynek e-commerce w Polsce. Po zsumowaniu firm działających całkowicie online, hybrydowo oraz będących w trakcie transformacji do online’u, okazał się 5-krotnie większy, niż do tej pory zakładano. Składa się na niego aż 250 tys.podmiotów - wylicza Rafał Gadomski, CEO Advox Studio.

- Takie liczby nie powinny nikogo dziwić. Pandemia pokazała, że w e-commerce tkwi olbrzymi potencjał, a firmy świadome sytuacji rynkowej już na starcie wygrają z tymi, które ociągają się w transformacji cyfrowej. Co więcej, analizy zachowań konsumentów pokazują, że z roku na rok coraz większy odsetek Polaków dokonuje zakupów online. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że na rynku funkcjonuje coraz więcej millenialsów, którzy kontakt z Internetem mają od lat dziecięcych. Możemy się więc spodziewać, że odsetek firm działających online (całkowicie lub hybrydowo) będzie się jedynie zwiększał - podsumowuje Rafał Gadomski.

Liczba polskich sklepów ze sprzedażą online jako głównym PKD w 2022 r. może przekroczyć 55 tys. Od początku roku 2022 liczba sklepów zarejestrowanych w KRS, których głównym PKD jest sprzedaż przez internet, wzrosła o ponad 250. Przedsiębiorcy zarejestrowali ponad 1930 nowych działalności, ale jednocześnie ponad 1670 zostało wykreślonych.Według przewidywań ekspertów z Dun & Bradstreet ich liczba na polskim rynku może w tym roku przekroczyć 55 tys. Z analizy sytuacji finansowej tych sklepów internetowych wynika jednak, że kondycję zaledwie 7 proc. z nich można określić jako silną, a 37,5 proc. jako dobrą. W słabej sytuacji finansowej znajduje się prawie 33 proc. sklepów internetowych, a w złej aż 23 proc.

Jak w internecie kupują Polacy?

- Ostatnie dwa lata w branży e-commerce przyniosło wiele dynamicznych zmian związanych z rozrostem rynku, a nie każdy przedsiębiorca potrafi za nimi nadążyć i dostosowywać się do nieustannie pojawiających się nowych trendów - mówi Rafał Gadomski.

- Do najważniejszych należą obecnie quick commerce, czyli zakupy z gwarancją dostawy tego samego dnia, czasem nawet w ciągu kilkunastu minut, live commerce, czyli sprzedaż prowadzona na żywo, czy dropshipping, czyli wysyłka towaru bezpośrednio od dostawcy. Ciągle rośnie popularność marketplace’ów, czyli platform sprzedażowych typu Allegro albo Zalando, które są bardzo wygodne dla konsumentów, a obecność na nich może się sprzedającym opłacić.

Oprócz tego już 55 proc. konsumentów zwraca uwagę na działania firm związane z ekologią i odpowiedzialnością biznesu - podaje Izba Gospodarki Elektronicznej.

Aż 8 na 10 osób robiących zakupy online dostrzega problemy w działaniu sklepów internetowych i nie jest do końca usatysfakcjonowanych zakupami. Jak wynika z raportu Advox Studio, szczególnie istotne jest bezpieczeństwo płatności przez Internet - na ten aspekt zwraca uwagę już 91 proc. kupujących online.

Dla ponad połowy przy wyborze konkretnego sklepu kluczowe są opinie, jakie można o nim znaleźć w sieci. Blisko połowa internetowych konsumentów o ofertach e-sklepów dowiaduje się z reklam w mediach społecznościowych, a dla ponad 70 proc. oferty dopasowane do ich zainteresowań i potrzeb stanowią zachętę do podjęcia decyzji o zakupie.