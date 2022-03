W 2021 roku Trei zwiększył wolumen inwestycyjny o 40 proc. do ok. 1,7 mld euro

Trei Real Estate podsumowuje działalność w 2021 r. Łączna wartość portfela projektów deweloperskich firmy wynosiła 1,7 mld euro, co stanowi wzrost o 40 proc. rok do roku. Na tę sumę składa się 1,5 mld euro w nieruchomościach mieszkaniowych i ok. 200 mln euro w obiektach handlowych. Wartość zarządzanych aktywów pozostała na niezmienionym poziomie - 1,3 mld euro. Z tego 1,2 mld euro przypada na portfel własny, natomiast około 100 mln euro zarządzanych jest w ramach zleceń podmiotów zewnętrznych.