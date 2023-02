Sieć szuka lokalizacji w miastach średniej wielkości (od 120 do 350 tys. mieszkańców), m.in. takich jak Rzeszów, Lublin, Radom, Kielce, Częstochowa, Elbląg.

Oczywiście widzimy też potencjał rozwojowy w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, gdzie kilka dni temu otworzyliśmy sklep w Galerii Bemowo, Poznań, Kraków czy Wrocław. Jeżeli chodzi o mniejsze miasta, to do tego segmentu rynku podchodzimy selektywnie, ale też wybrane lokalizacje, np. Nowy Sącz znajduje się na naszej mapie rozwoju - wyjaśnia Edyta Potera Head of Expansion Tchibo Warszawa.