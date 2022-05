W Auchan Bydgoszcz Fordon rusza Pan Materac

Klienci znajdą Pan Materac w Auchan Bydgoszcz Fordon.

Z okazji otwarcia nowy sklep przygotował rabaty do 35 proc.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Otwarcie nowego sklepu Pan Materac przygotowano na 20 maja. Klienci mogą świętować to przez cały weekend i korzystać z rabatów do 35 proc. Oferta sklepu będzie dostępna od godziny 9:00 do 21:00.