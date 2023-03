W Białej Podlaskie powstaje park handlowy Karuzela Bialska. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na wrzesień 2023 r.

W Białej Podlaskiej rośnie park handlowy Karuzela Bialska.

W parku handlowym będzie działać 60 sklepów.

Park handlowy ma zostać oddany do użytkowania we wrześniu 2023 roku.

Historia Karuzeli Bialskiej jest dość burzliwa. Jego realizację rozpoczęto w 2018 roku. Budowa jednak została wstrzymana przez protest sąsiadów działki na ulicy Stodolnej, którzy twierdzili, że jej część należy do nich z tytułu zasiedzenia. Inwestor Karuzela Holding odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w lutym 2020 roku wydał wyrok umożliwiający kontynuację inwestycji. Powstanie inwestycji zapowiedziano wtedy na połowę 2021 roku. Tak się jednak nie stało. Prace nie były kontynuowane przez wybuch pandemii i powszechny lckdown.

Prace budowlane przy realizacji inwestycji ruszyły pełną parą jesienią ubiegłego roku. We wrześniu generalny wykonawca projektu Hochtief Polska poinformował, że otrzymał zlecenie na budowę parku handlowego w Białej Podlaskiej dla joint venture Karuzela Holding i Mitiska REIM. Właśnie zakończył się I etap budowy. Park handlowy ma zostać oddany do użytkowania we wrześniu 2023 roku.

Jak informuje slowopodlasia.pl, obiekt będzie się składał z kilku jednokondygnacyjnych budynków oraz niezależnych obiektów Agata Meble i Bricomarche o łącznej powierzchni handlowej blisko 28 tys. mkw. Część powierzchni już została wynajęta, przez marki takie jak: Lidl, Reserved, Sinsay, Rossmann, Apart, Douglas, Media Expert, 4F, KIK, Tedi czy Kakadu.

