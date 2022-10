Ruszyła najnowsza kampania Employer Brandingowa Biedronki „Robimy wielkie rzeczy! Deal with IT”.

Prawie 3300 sklepów stacjonarnych, 17 centrów dystrybucyjnych, sklep internetowy, aplikacja mobilna, nowoczesne rozwiązania dla 4 milionów klientów każdego dnia i 80 tysięcy pracowników.

Czy sieć Biedronka, lider w branży retail, może być atrakcyjnym i rozwojowym miejscem pracy dla specjalistów IT? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowsza kampania Employer Brandingowa Biedronki „Robimy wielkie rzeczy! Deal with IT”.

Biedronka jest częścią międzynarodowej grupy Jeronimo Martins, ale także największym prywatnym pracodawcą w Polce. Sklepy Biedronka w całej Polsce odwiedza 4 mln osób dziennie. Aby skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów i pracowników, podążać za najnowszymi, światowymi trendami na rynku i wdrażać nowe technologie, niezbędny jest nowoczesny i dynamicznie działający dział IT. Najnowsza kampania EB, której twarzami są pracujący w Biedronce eksperci IT, pokazuje, że firma jest świetnym miejscem pracy dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju, również międzynarodowym i chcą rozwijać swoje kompetencje informatyczne na ogromną skalę. Główne przesłanie kampanii to hasło „Robimy wielkie rzeczy. Deal with IT”. Eksperci z działu IT Biedronki, personalnie podkreślający zalety pracy w zgranym zespole, przekonują, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.



Nasi informatycy działają na naprawdę światowym poziomie, mierząc się z wyzwaniami, które są niespotykane w innych branżach. Retail cały czas szuka innowacji, a Biedronka jako lider wyznacza trendy i wprowadza coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Bez nowoczesnego i sprawnie działającego działu IT nie byłoby to możliwe. Różnorodność obszarów i zespołów, w których można pracować: aplikacji, architektury czy infrastruktury sprawia, że każdy znajdzie w Biedronce swoją ścieżkę rozwoju - mówi Tomasz Jeziński, Dyrektor ds. Infrastruktury Technologicznej IT.

W ramach kampanii ruszyła strona internetowa robimywielkierzeczy.pl, na której znajdują się informacje oraz materiały video pozwalające poznać bliżej obszar IT w Biedronce - zakres działań, skalę projektów, a przede wszystkim realnych pracowników – bohaterów całej kampanii. Materiały związane z kampanią będzie można zobaczyć przede wszystkim w internecie, social mediach i na billboardach. W kolejnym etapie planowane jest też nagranie serii podcastów, w których eksperci z Biedronki będą dzielić się wiedzą związaną z IT w branży retail. Odcinki będą dotyczyły m.in. rozwiązań e-commerce, które obecnie są mocno rozwijane w Biedronce czy transformacji technologicznej firmy.

