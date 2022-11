Aż 60 proc. Polaków zamierza zrobić zakupy w Black Friday. 86 proc. z tej grupy za okazyjne zakupy planuje zapłacić później, korzystając z odroczonych płatności.

Choć na co dzień Polacy robią większość zakupów w sklepach stacjonarnych, to w Black Friday zdecydowanie wygrywają zakupy online.

W okresie przedświątecznych wyprzedaży, co drugi Polak planuje zrobić zakupy w sieci, a co czwarty w sklepie stacjonarnym.

Ponad 80 proc. ankietowanych twierdzi, że kupując w sieci w Black Friday zaoszczędzi czas i pieniądze oraz łatwiej porówna oferty sklepów.

Aż 86 proc. Polaków zadeklarowało, że chciałoby skorzystać z odroczonych płatności podczas świątecznych zakupów.

Rośnie zjawisko “webroomingu”, które polega na robieniu reaserchu online przed zakupami w sklepach stacjonarnych.

Black Friday i Cyber Monday to święta z amerykańskim rodowodem, które w Polsce również cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród konsumentów. To także najgorętszy czas dla całego handlu, który rozpoczyna okres zakupów przedświątecznych. Gdzie polscy konsumenci planują robić zakupy: w sklepach stacjonarnych, czy Internecie, jakich produktów szukają – na te i inne zagadnienia odpowiada raport z badania, przeprowadzonego na zlecenie Klarny, wiodącego, globalnego banku detalicznego, dostawcy płatności oraz aplikacji zakupowej.

Badanie zostało zrealizowane w 17 krajach, w tym w Polsce na próbie ponad 17 000 tys. respondentów (po 1 000 w każdym kraju)

Online i w sklepie

W ciągu ostatnich dwóch lat innowacje cyfrowe przyspieszyły, a konsumenci zaczęli spędzać w sieci jeszcze więcej czasu. Wielu sprzedawców rozwinęło swoją działalność w e-commerce, by sprostać oczekiwaniom współczesnych klientów. Czy to oznacza, że sklepy stacjonarne straciły na znaczeniu? Badania Klarny pokazują, że mimo iż coraz większy odsetek konsumentów w Polsce deklaruje, że będzie robić więcej zakupów w Internecie w trakcie wyprzedaży (50 proc.), to wciąż punkty sprzedaży odgrywają istotną rolę dla kupujących (26 proc.).

Dla porównania, w Niemczech aż 59 proc. respondentów zadeklarowało, że zrobi zakupy przez Internet, a jedynie 24 proc. z nich uda się do sklepów fizycznych. Z kolei w Austrii dużo większą popularnością cieszą się punkty sprzedaży (38 proc.) niż zakupy online (36 proc.).

Dlaczego konsumenci przenoszą zakupy do Internetu?

Wyniki badania pokazują, że wybór kanału zakupowego zależy w dużej mierze od potrzeb konsumentów. Polacy wskazali, że chętniej korzystają z wyprzedaży przez Internet ze względu na niższe ceny produktów dostępnych w sieci (84 proc.), oszczędność czasu oraz łatwiejsze porównywanie ofert (83 proc.). Do punktów sprzedaży wybierają się tylko, gdy zależy im na interakcji z innymi ludźmi (68 proc.), większym bezpieczeństwie transakcji (67 proc.) oraz lepszej obsłudze klienta (56 proc.).

Podobnie zwyczaje zakupowe mają Włosi, którzy chętniej korzystają z promocji w sklepach internetowych. W Portugalii natomiast dużo większe znaczenie mają potrzeby takie jak: interakcja społeczna (89 proc.), łatwe dokonywanie zwrotów (86 proc.) oraz bezpieczeństwo transakcji (81 proc.), co powoduje, że częściej korzystają oni z usług sklepów stacjonarnych.

Nowy trend - webrooming

Cyfrowa rewolucja w zakupach nie oznacza jedynie, że ludzie robią więcej zakupów przez Internet. Poszukiwania w sieci, zwane również "webroomingiem", odgrywają obecnie ważną rolę w całym procesie zakupowym w tradycyjnym sklepie. Aż 83 proc. polskich konsumentów wskazało, że dokonuje reaserchu online przed wyjściem do sklepu, w tym 21 proc. z nich robi to za każdym razem. Dotyczy to zarówno kobiet (20 proc.), jak i mężczyzn (23 proc.), przede wszystkim w wieku 18-25 lat (35 proc.).

Zakupowy niezbędnik

77 proc. polskich respondentów przyznało również, że nawet jeśli znajdują się fizycznie w sklepie, to używają własnych smartfonów do porównywania cen i ofert konkurencji oraz sprawdzania recenzji produktów, aby upewnić się, że znaleźli właściwy produkt. To zachowanie widać przede wszystkim wśród młodych ludzi – Gen Z (29 proc.) oraz Millenialsów (23 proc.).

Wynik ten plasuje Polskę na trzecim miejscu w całym zestawieniu. Kraje, w których konsumenci najczęściej wykorzystują telefon w trakcie dokonywania zakupów stacjonarnie to: Irlandia (79 proc.) oraz Portugalia (78 proc.).

Większe wymagania

Aż 91 proc. polskich konsumentów przyznało, że robiąc zakupy w sieci, porównują ceny między sprzedawcami, aby znaleźć najtańszy produkt. 66 proc. z nich stara się kupić większość prezentów świątecznych w okresie wyprzedaży. Osoby robiące zakupy online przyznają również, że wiedzą co zamierzają kupić w Black Friday (65 proc.) i do tego czasu czekają z zakupem droższych przedmiotów (53 proc.). Duże znaczenie odgrywa tu wiek – młodsze pokolenia, takie jak Gen Z i Millenialsi dużo lepiej radzą sobie z planowaniem wydatków w okresie wyprzedaży, niż osoby w wieku powyżej 42 lat.

Święto wyprzedaży

60 proc. polskich konsumentów deklaruje, że kupi coś podczas Black Friday, 15 proc. z tej grupy jest tego pewna. Państwa, w których konsumenci wykazali największe zainteresowanie świętem wyprzedaży to: Irlandia (81 proc.), Hiszpania (76 proc.) oraz Włochy (75 proc.). W Stanach Zjednoczonych, w których narodził się Black Friday, udział zadeklarowało 71 proc. konsumentów.

Prezent dla siebie i innych

Wielu kupujących podczas Black Friday będzie szukać okazji zarówno na zakup produktów, których używają na codzień (69 proc.), jak i na świąteczne prezenty dla bliskich (76 proc.). Produkty dla dzieci to najpopularniejsza kategoria prezentową zarówno w Polsce (49 proc.), jak i na świecie. Dla siebie, polscy konsumenci planują kupić przede wszystkim kosmetyki (41 proc.) oraz odzież i obuwie (39 proc.).

Wzrost znaczenia usług „Kup teraz, zapłać później”

Dane pochodzące z opublikowanego raportu Klarna na temat Black Friday i Cyber Monday potwierdzają, że polscy konsumenci coraz częściej szukają alternatywy dla tradycyjnych kart kredytowych, takich jak usługa “Zapłać za 30 dni” od Klarny, które dają im większą elastyczność oraz kontrolę nad finansami. Aż 86 proc. Polaków zadeklarowała, że chciałaby skorzystać z odroczonych płatności podczas świątecznych zakupów.

Podobne preferencje wykazują konsumenci w 16 z 17 krajów, w których przeprowadzono badania.

