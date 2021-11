W Blue City spotkamy Predatora i Minionki. Rusza wystawa Wojownicy ze srebrnego ekranu

Postaci z kultowych filmów fantasy przenoszą się z kina do Blue City. Od 2 do 19 listopada miłośnicy popularnych produkcji będą mogli spotkać figury swoich największych idoli podczas wystawy „Wojownicy ze srebrnego ekranu”.

Wydarzenie oferuje niepowtarzalną możliwość wejścia w magiczny, filmowy świat i stanięcia twarzą w twarz ze swoim ulubionym bohaterem. Podczas wystawy na terenie Centrum spotkamy m.in. Predatora, Dr Octaviusa, postaci z filmu Piraci z Karaibów, bohaterów Avatara i wielu innych. Figury największych fantastycznych idoli filmowych są ogromne. Sięgają nawet 3 metrów wysokości i ważą około 150 kilogramów. Uśmiech na twarzy najmłodszych

z pewnością wywołają Minionki, najmniejsze z kinowych figur.

Minionki to jedni z bohaterów wystawy w Blue City, fot. mat. prasowe

Każda postać zbudowana została z zrecyklingowanych elementów starych maszyn, pojazdów i samolotów, z których powstały części korpusów, ramion i nóg.

Instalacje powstały dzięki wielotygodniowej i niezwykle kreatywnej pracy zespołowej uzdolnionych inżynierów.

Postaci z filmów będzie można spotkać na całej powierzchni Blue City, co oznacza ogromną przestrzeń do świetnej zabawy i okazję do robienia sobie z nimi zdjęć.