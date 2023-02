Carrefour wystartował z kolejną akcją, której celem jest pomoc Polakom w zaoszczędzeniu pieniędzy na codziennych zakupach.

Do końca lutego klienci korzystający z aplikacji mobilnej “Mój Carrefour” mogą otrzymać od sieci 50 złotych w e-bonach.

Muszą tylko zrobić pięć razy zakupy za minimum 99 zł.

Promocja jest częścią uruchomionego przez firmę na początku roku pakietu antyinflacyjnego pod nazwą “Akcja Antyinflacja”.

Inflacja, która w znacznym stopniu wpłynęła na zmianę postaw konsumenckich, sprawia, że coraz więcej osób poszukuje okazji cenowych i sposobów na oszczędzanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Carrefour Polska poszerza rozwiązania mające wspierać Polaków w walce z trudną sytuacją na rynku.

Carrefour Polska ogłasza nową promocję dla klientów korzystających z aplikacji Mój Carrefour. Osoby, które w lutym dokonają co najmniej 5 zakupów za minimum 99 zł, otrzymają e-bon o wartości 50 zł. Aby z niej skorzystać, wystarczy pobrać aplikację Mój Carrefour i zarejestrować konto, a w trakcie dokonywania zakupów zeskanować wirtualną kartę klienta przy kasie. E-bon będzie generowany automatycznie na koncie i będzie można go wykorzystać w kasach tradycyjnych w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Klienci mogą wielokrotnie skorzystać z tej okazji. Im więcej zakupów zostanie zrealizowanych za pomocą aplikacji, tym więcej e-bonów można zdobyć. Po otrzymaniu jednego rabatu, kolejne zakupy zostaną wliczone do uzyskania kolejnego.

Inflacja sprawiła, że coraz więcej osób poszukuje okazji cenowych. Uruchomiona przez nas Akcja Antyinflacja to atrakcyjne promocje i sposób na tańsze zakupy każdego dnia. W styczniu wprowadziliśmy tzw. Koszyk Pełen Oszczędności, czyli zestaw 25 produktów marki własnej, które można kupić za mniej niż 100 złotych. W lutym, w kolejnej odsłonie akcji, oferujemy klientom e-bony w wysokości 50 zł za regularne zakupy w naszych sklepach. Wszystkie te działania, wraz z naszymi programami lojalnościowymi: stałymi zniżkami w aplikacji Mój Carrefour, Karcie Seniora i Karcie Dużej Rodziny, a także szeroką ofertą marek własnych powodują, że każdego miesiąca robiąc zakupy w Carrefour można zaoszczędzić łącznie nawet kilkaset złotych - mówi Marta Baran, Customer Relationship Management Director w Carrefour Polska.

Carrefour stara się ograniczyć skutki inflacji odczuwalnej przez konsumentów. Trwająca we wszystkich hiper- i supermarketach Akcja Antyinflacja opiera się na pięciu zobowiązaniach. Warto o nich pamiętać podczas następnych zakupów.

Jednym z filarów Akcji Antyinflacja są produkty marki własnej Carrefour. Są one oferowane w niższych cenach nawet o 30 proc. w porównaniu do ich markowych odpowiedników, co stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla klientów. Produkty te zostały starannie wyselekcjonowane i cechują się doskonałą jakością w stosunku do ceny. W ofercie hipermarketów Carrefour znajduje się już około 4000 produktów marek własnych, w tym produkty Jakość z Natury, tradycyjne wędliny z Naszej Wędzarni Carrefour i codzienne produkty Carrefour Classic.

Kolejnym filarem składającym się na bieżącą akcję sieci jest aplikacja Mój Carrefour, dzięki której konsumenci otrzymują dostęp do codziennych zniżek na wybrane artykuły, sięgających nawet 50 proc., zaś w weekend płacą 10 proc. mniej za całe zakupy.

W Carrefour można znaleźć aż 200 produktów marki Simpl i Simpl Choice. Wśród nich przede wszystkim produkty do kuchni, kosmetyki i chemia gospodarcza. Marka Simpl to kolejny filar Akcji Antyinflacja i sposób na zaoszczędzenie pieniędzy podczas zakupów.

W każdy wtorek, w hiper- i supermarketach sieci, seniorzy mają możliwość uzyskania do 10 proc. zniżki na wszystkie swoje zakupy w postaci e-kuponu, który może być wykorzystany przy następnej wizycie. Maksymalna wartość zniżki wynosi 30 zł. Jest to kolejny krok Carrefour w kierunku ułatwiania klientom oszczędnych zakupów w czasie rosnącej inflacji.

Warto na bieżąco śledzić cotygodniowe gazetki promocyjne Carrefour, które są dostępne stacjonarnie w super- i hipermarketach sieci, jak i w aplikacji Mój Carrefour, a także na stronie internetowej carrefour.pl.

