W centrach handlowych o jedną czwartą klientów mniej

Wskaźniki odwiedzalności z pierwszego pełnego tygodnia po ponownym uruchomieniu sklepów w centrach handlowych utrzymują się na poziomie o 25-30 proc. niższym, w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku - to zwięzłe podsumowanie odwiedzalności w pierwszym tygodniu po ponownym uruchomieniu. Niedziela handlowa okazała się dobrą decyzją – ruch w galeriach rozłożył się na dwa dni.

Klienci skorzystali z możliwości zrobienia zakupów także w niedzielę, dzięki czemu ruch na terenie obiektów handlowych rozłożył się na dwa dni - w sobotę odwiedzalność wyniosła 77 proc., a w niedzielę 69 proc. wartości odnotowanych w odpowiednio porównywalnych dniach 2019 r. Pierwszy weekend grudnia pokazał też, że zdecydowana większość klientów stosuje się do wytycznych sanitarnych, reaguje na polecenia i korzysta ze wskazówek podkreślających zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

Średni tygodniowy footfall w dniach 30 listopada – 6 grudnia 2020 r. wyniósł 76 proc. w porównaniu do odwiedzalności w tym samym okresie w 2019 roku. W niedzielę handlową, która w bieżącym roku została wyjątkowo wprowadzona 6 grudnia, odnotowano odwiedzalność na poziomie 69 proc. w porównaniu do niedzieli handlowej 24 listopada 2019 r. (to najbliższa porównywalna niedziela handlowa z 2019 r.). Dzięki temu, że klienci skorzystali z możliwości robienia zakupów także w niedzielę, ruch w obiektach handlowych rozłożył się na dwa dni weekendu. Dla porównania w sobotę w centrach handlowych pojawiło się 77 proc. klientów w odniesieniu do analogicznej soboty w 2019 r., a tydzień wcześniej (28 listopada) w pierwszym dniu po otwarciu centrów handlowych 73 proc.

Obiekty średnie i mniejsze cieszą się większą popularnością – średnia tygodniowa odwiedzalność wyniosła 79 proc., niż duże i bardzo duże, które odnotowały ją na poziomie 72 proc. Najwięcej osób skorzystało z możliwości zrobienia przedświątecznych zakupów w regionach Południowym i Centralnym.

Klienci dostosowali się do reżimu sanitarnego i zmienili sposób korzystania z centrów handlowych. Zakupy robiły pojedyncze osoby, które stosowały się do zasad DDM, utrzymywały dystans, nosiły maseczki i dezynfekowały ręce. Galerie i sklepy skrupulatnie przestrzegały obostrzeń dotyczących liczby osób przypadających na 1 mkw.

Równolegle w ramach kampanii „Bezpieczeństwo – Kupuję To!” - #KupujęBezpiecznie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Rada Centrów Handlowych oraz członkowie PRCH i organizacje branżowe aktywnie edukowały i edukują klientów promując zasadę DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki oraz przekazując praktyczne porady jak przygotować się do Świąt dokonując bezpiecznych zakupów.

- Obserwujemy zmianę postaw klientów, którzy w sposób odpowiedzialny podchodzą do zasad rygoru sanitarnego obowiązującego w centrach handlowych. Cieszymy się, że podjęte przez nas działania, realizujące kampanię edukacyjną skierowaną do klientów oraz akcje informacyjne poszczególnych galerii handlowych i najemców, przynoszą efekty. Dziesiątki tysięcy plakatów, naklejek ułatwiających poruszanie się i zachowywanie dystansu, komunikaty głosowe i co bardzo ważne ogromne zaangażowanie pracowników galerii, którzy dbają o codzienne bezpieczeństwo w przestrzeni obiektów handlowych, przyczyniają się do tego, że centra są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc w przestrzeni publicznej – powiedział Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.