W centrach handlowych rośnie footfall i rozpędza sprzedaż

Chociaż powrót na właściwe tory zajmie branży retail jeszcze trochę czasu, to wiele wskazuje na to, że proces odbudowy idzie w dobrą stronę i to szybciej niż rok temu. W galeriach nie tylko odradza się footfall, ale przede wszystkim rozpędza sprzedaż.

Trzy centra handlowe należące do Gemini Holding notują wyniki lepsze od rynkowych wskaźników.

Mocna pozycja galerii na lokalnych rynkach przyciąga z kolei nowe marki. W galeriach Gemini Park szykuje się seria otwarć.

Na finiszu jest też rozbudowa Gemini Park Tychy. To jedyna tego typu inwestycja retail w woj. śląskim, która realizowana jest mimo pandemii.

- Maj przyniósł mocne otwarcie, w efekcie, którego średni footfall dla trzech naszych centrów wynosił nieco ponad 83%, względem wyników notowanych w 2019 rok. Wskaźnik ten zrównał się z obserwowanym na rynku przez Polska Radę Centrów Handlowych. Ponadto, w trzech naszych obiektach klientów było średnio o 27% więcej niż przed rokiem, co również współgra z trendem, jaki notowano na rynku – mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.



- Po majowym odbiciu, czerwiec przyniósł stabilizację wskaźników i to znów na wyższym niż przed rokiem poziomie. W rezultacie, miniony miesiąc zakończyliśmy ze średnim footfallem dla 3 centrów na poziomie blisko 83% w stosunku do footfallu z 2019 r., a więc powyżej linii trendu obserwowanej na rynku – dodaje.



Ale nie tylko powrót klientów do Gemini Park to dobra prognoza. Rosną także wydatki. - We wszystkich naszych centrach notowany footfall mocno konwertuje i to już trzeci miesiąc z rzędu. Obroty są nie tylko wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, ale także wyższe od tych, jakie obserwowaliśmy przed pandemią. To tendencja, która zdaje się nie słabnąć i która pozytywnie wpływa na naszych najemców – mówi.

Wzrosty są znaczące

W czerwcu, rok do roku centrum handlowe Gemini Park Tarnów zanotowało obroty wyższe o 29% w porównaniu do czerwca 2019 o 3% r. Gemini Park Tychy w takim porównaniu zanotowało wzrosty odpowiednio o blisko 27% i ponad 5%. Z kolei Gemini Park Bielsko-Biała o 17% i 4%. Co za nimi stoi?



- Oczywiście jesteśmy beneficjentami dużego entuzjazmu, jaki pojawił się wśród konsumentów, a który wynika zarówno z sezonu letnio-wakacyjnego, dobrej sytuacji epidemiologicznej, jak również możliwości powrotu do zakupów tradycyjnych. Do tego galerie znów spełniają wszystkie swoje funkcje. Na powrót stały się miejscem spędzania czasu i rozrywki, co jest rezultatem otwarcia kin, fitness clubów i lokali gastronomicznych. To z kolei generuje dodatkowy ruch i obrót – mówi Anna Malcharek.



- W przypadku centrów Gemini Park procentuje także oferta, która odpowiada dzisiejszemu modelowi zakupów. Ta jest niezwykle kompaktowa i zróżnicowana, a przez to jest w stanie zaspokoić podczas jednego wypadu do galerii często skrajnie różne potrzeby wielopokoleniowej rodziny. Kluczowe dla wyników jest też bezpieczeństwo klienta w naszych obiektach. Wdrożone przez nas procedury, a także działania edukacyjne sprawiły, że reżim sanitarny stał się naturalnym elementem, który po prostu towarzyszy zakupom – mówi.