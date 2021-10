W Centrum Praskim Koneser powstał showroom inspirowany zjawiskiem czarnej dziury

Klimatyczne miejsce tętniące życiem, doskonała lokalizacja, zabytkowa architektura - biuro projektowe Smart Design Expo zrealizowało dla marki Ciarko pierwszy, flagowy showroom inspirowany kosmosem i zjawiskiem czarnej dziury.

- W Ciarko Design od samego początku współpracujemy z młodymi, polskim projektantami wzornictwa przemysłowego. W swoich projektach stawiamy na połączenie najnowocześniejszych technologii z designem. Oprócz wysokiej jakości rozwiązań, swoim klientom oferujemy produkty, które wpisują się w światowe trendy projektowania i wystroju wnętrz. Taki też jest nasz flagowy showroom – mówi Zuzanna Ziarko-Gaehler, Marketing Manager firmy Ciarko.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dzięki współpracy z poznańską firmą Smart Design Expo, która w całości odpowiada za projekt oraz jego realizację, powstało nie tylko miejsce spotkań marki z klientami, architektami, czy projektantami wnętrz, ale i inspiracji. Zadbała o to architekt Joanna Dittmar, łącząc artystyczną wizję z technologicznymi i funkcjonalnymi rozwiązaniami. Kosmos oraz zjawisko czarnej dziury, która jak okap pochłania cząsteczki tego, co unosi się dookoła – to z tych motywów projektantka czerpała inspirację. Znajdziemy je m.in. w metalicznej kolorystyce czy w przyciągającej wzrok, artystycznej instalacji, której dynamiczne srebrne oraz różowo - złote elementy mają symbolizować pracę okapu, filtrującego cząsteczki powietrza.

„Showroom ma za zadanie jak najlepiej wyeksponować nie tylko sam produkt, ale również poszczególne grupy asortymentu. Dlatego w projektach pojawia się strefowość, która powinna być wynikiem przemyślanego i funkcjonalnego podziału pomieszczeń.” – mówi Joanna Dittmar.

Reprezentacyjna część showroomu na parterze obejmuje 3 główne strefy: design, minimal oraz technologiczną.

Strefa design to odzwierciedlenie stylistyki produktów Ciarko - znajdziemy tu podstawowe formy geometryczne – koła i prostokąty. Tu rządzi też kolor - zarówno we wnętrzu jak i próbnikach kolorystycznych okapów.

Strefa minimal została wyodrębniona jako najbardziej prestiżowa część wnętrza. Swoje miejsce mają tu produkty premium oraz najnowsza wprowadzona na rynek kolekcja.

W strefie technologicznej przedstawione zostały przekroje okapów, a także proces ich konstrukcji.

W sumie na 100 metrach kwadratowych zaprezentowanych zostało 45 okapów.

Warto podkreślić, że zarówno materiały użyte w projekcie, jak i te, z których produkowane są okapy Ciarko pochodzą w większości od polskich producentów.

W projekcie wykorzystano również meble tworzone na zamówienie przez polskie firmy.

- Projektując showroom mieliśmy dwa cele – zróżnicowaną prezentację szerokiego asortymentu klienta przy jednoczesnym wpisaniu się w charakter miejsca, w którym się znajduje - czyli Centrum Praskie Koneser - dodaje Joanna Dittmar.