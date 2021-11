W Czarny Piątek Empik stawia na omnichannel

W 2020 r. aż ¼ Polaków deklarowała zakupy prezentów gwiazdkowych podczas Czarnego Piątku.

Rabaty w ramach Black Week w Empiku sięgają -50 proc. Festiwal okazji trwa cały tydzień – do 28 listopada.

Ponad 60 proc. kupujących podczas Black Friday i Black Week korzysta z promocji zarówno stacjonarnie, jak i online.

Zakupy (przed)świąteczne first minute

W 2020 roku aż 62 proc. Polaków deklarowało, że rozpocznie z wyprzedzeniem zakupy prezentów[1] i jak wynika z raportu Google Holiday Report 2021, ten trend umacnia się i w tym roku.

Zmianę zachowań konsumentów w ostatnich latach potwierdza również Empik. Analizy ruchu i sprzedaży jednoznacznie wskazują, że sezon zakupów świątecznych stale się wydłuża. Co więcej, według danych SW Research i Empiku, w ubiegłym roku aż ¼ Polaków deklarowała zakupy prezentów gwiazdkowych podczas Czarnego Piątku.

– Klienci coraz częściej tak planują poszukiwania świątecznych prezentów, by skorzystać z atrakcyjnych ofert i kupić wybrane produkty w okazyjnych cenach, a przy tym uniknąć stresu i zakupów last minute. Z roku na rok widzimy rosnącą aktywizację klientów w listopadzie - kulminacją tego są promocję w ramach Black Week oraz Black Friday. Rok temu klienci Empik.com dokonywali zakupu w Czarny Piątek średnio dwa razy na sekundę – mówi Kasper Yearwood, Data Intelligence and Customer Insights Director w Empiku.

Jednocześnie nadal liczne pozostaje grono klientów, którzy z poszukiwaniem prezentów wstrzymują się do ostatniej chwili, co powoduje, że szczyt przedświątecznych zakupów w Empiku przypada na tydzień przed Wigilią. Szczególnie do nich kierowana jest tegoroczna kampania „Wesołych przedŚwiąt”, w której marka zachęca do wcześniejszych zakupów.

Black Week w modelu omnichannel

Jak wynika z badania Advox, ponad 60 proc. konsumentów, którzy korzystają z czarnopiątkowych promocji, kupuje wielokanałowo - zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych.

Potwierdzają to także dane Google – 62 proc. odbiorców docenia zalety zakupów omnichannel, przede wszystkim ze względu na ich komfort i możliwość wyboru kanału w zależności od potrzeb. Podczas gdy e-commerce wygrywa dostępnością produktów i szerokością oferty, zakupy natychmiastowe (tu i teraz) to największa przewaga sklepów stacjonarnych.