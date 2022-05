W Częstochowie powstaje nowe centrum handlowe. Będą sklepy Carrefour, Maxi Zoo czy Pepco

I etap Dor Plaza w Częstochowie przy ulicy Drogowców skomercjalizowany w 90 proc.

Ostatnie wolne powierzchnie na finiszu negocjacji - podaje inwestor.

Otwarcie nowego parku handlowego przewidziane jest w sierpniu 2022 r.

Docelowo częstochowski retail park będzie miał 17,5 tys. mkw. powierzchni najmu oraz parking liczący około 600 miejsc postojowych.

Dołączenie marek Maxi Zoo, PEPCO i Verona do grona najemców doprowadziło komercjalizację I etapu Dor Plaza w Częstochowie do poziomu 90 proc.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Podpisane umowy zbliżają nas do dopełnienia listy najemców. W naszej ofercie znajdują się jeszcze mniejsze lokale, które powinny zainteresować zarówno sieciowe podmioty, jak i lokalnych dostawców doceniających potencjał komercyjny Dor Plaza i pragnących dołączyć do atrakcyjnego wachlarza najemców jak m.in.: Inmedio, Jula, Jysk, Media Expert, Rossmann, czy Sinsay. Naszym celem jest stworzenie szerokiego tenant mixu oferującego klientom dopasowaną do ich potrzeb ofertę produktów - powiedział Michał Malecki, Head of Lease Department CREAM Property Advisors.

Strategia komercjalizacji przewiduje długoterminowy wynajem powierzchni. Umowy najmu z poszczególnymi najemcami Dor Plaza podpisywane są na okres nie krótszy niż 5 lat.

Głównym najemcą obiektu w Częstochowie przy ulicy Drogowców jest sieć spożywcza Carrefour, któremu powierzchnia została już przekazana i aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe. Pozostałe marki wchodzące w skład portfolio uzupełnią ofertę handlową galerii o różnorodny asortyment zaspokajający podstawowe potrzeby zakupowe mieszkańców Częstochowy i okolic. Wśród najemców Dor Plaza znajdą się: Inmedio, Jula, Jysk, Media Expert, Rossmann, Sinsay oraz nowo pozyskane brandy Maxi Zoo, PEPCO i Verona. Na terenie parku znajduje się również stacja benzynowa Moya, która jest już otwarta i cieszy się zainteresowaniem klientów.

Prace budowlane zakładają dostosowanie galerii do nowego i bardziej popularnego formatu parku handlowego. Zmianie ulegną wejścia do sklepów, do których będzie można wejść bezpośrednio z parkingu, co zgodne jest z aktualnymi standardami rynkowymi sprzyjającymi swobodnym zakupom.

Za komercjalizację obiektu odpowiada CREAM Property Advisors.