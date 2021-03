W Designer Outlet Sosnowiec idzie nowe

Pierwszym etapem inwestycji pod nazwą „Rozbudowa parkingu naziemnego wraz z infrastrukturą techniczną” są prace związane z powiększeniem przylegającego do budynku centrum parkingu. Po zakończeniu budowy, klienci będą mieli do dyspozycji ponad 2000 miejsc postojowych.

Szeroko zakrojony projekt to także nowa aranżacja infrastruktury zewnętrznej.

- Podczas rozbudowy parkingu przebudowana zostanie m.in. sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, sieć wodociągowa i położona zostanie nowa nawierzchnia brukowa. W kolejnym etapie zostanie przearanżowane tak lubiane przez naszych klientów molo na oczku wodnym, które będzie jeszcze piękniejsze. Powstaną ścieżki edukacyjne wśród bujnej zieleni oraz ogródki letnie. – informuje Dariusz Obołończyk Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec.

Wokół przearanżowanego mola zostaną zrealizowane nowe nasadzenia zielone i pojawi się architektura wypoczynkowa. Wraz z rozbudową parkingu i przylegającego terenu powstaną również nowe wiaty: autobusowa, rowerowa i motocyklowa oraz przeprowadzone będą prace modernizacyjne elewacji północnej budynku.

- Designer Outlet Sosnowiec jest unikalną propozycją na retailowej mapie Śląska i Zagłębia. Możemy pochwalić się wyjątkowym tenant mixem, w którym znajdziemy marki premium, niezwykle bogatą ofertę sportową, a także akcesoria oraz dodatki do domu w stale obniżonych cenach nawet o 70 procent. To wszystko sprawia, że centrum jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zakupowym nie tylko dla mieszkańców regionu, ale również dla turystów, którzy bez trudu mogą dojechać do nas z trasy S1 czy autostrady A4. W trosce o ich wygodę i rosnące oczekiwania wobec centrów handlowych rozwijamy się i dostosowujemy do zmieniających się potrzeb. – wyjaśnia Obołończyk.

Designer Outlet Sosnowiec jest obiektem zainteresowania coraz większej liczby marek, które szczególnie teraz poszukują nowych, atrakcyjnych kanałów sprzedaży. Tylko w ostatnim czasie do grona najemców dołączyły Alpine PRO oraz jedyny w regionie salon BOSS Outlet, które doceniły potencjał Designer Outlet Sosnowiec z systematycznie rosnącą liczbą klientów i doborowe sąsiedztwo innych marek. Dynamiczny rozwój obiektu miał bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o konieczności powiększenia liczby miejsc postojowych. Prace zostały zaplanowane tak, by zminimalizować utrudnienia i ograniczenia mające wpływ na komfort odwiedzających centrum klientów i prowadzone będą w kilku etapach.