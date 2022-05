W Domotece otwarto pierwszy w Polsce sklep meblowy Natuzzi Editions

Do Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka w Warszawie wprowadza się marka mebli Natuzzi Editions.

Marka meblarska Natuzzi Editions po raz pierwszy pojawi się na polskim rynku.

Natuzzi projektuje, produkuje i sprzedaje kanapy, fotele i akcesoria do pokoju dziennego, sypialni, gabinetu oraz jadalni, a także dekoracje, dodatki i oświetlenie.

Marki Natuzzi była założona w 1959 roku przez Pasquale Natuzzi. W przemyśle meblarskim jest jednym z inwestorów w rozwój i badania, których przedmiotem są materiały: skóra, marmur, drewno, tkaniny.

– Główną ideą, jaka przyświeca Domotece od początku istnienia, jest przybliżanie naszym klientom najlepszego światowego designu, a znawcom i wielbicielom wnętrzarskich ikon umożliwienie ich zakupu. Dlatego nasze centrum szczególnie chętnie otwiera się na gorące nazwiska i niekwestionowanych mistrzów w tej dziedzinie. Do takich wirtuozów niewątpliwie należy marka Natuzzi. Dzięki salonom takim jak Natuzzi Editions Domoteka jest nie tylko jedynym miejscem w Warszawie, w którym – pod jednym dachem – można wyposażyć cały dom, ale przede wszystkim miejscem, w którym można to zrobić na naprawdę wysokim designerskim poziomie – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

– Różnorodność, wysoki poziom oferty, najnowsze trendy i design to główne cele przyświecające nam przy realizowaniu założonej strategii komercjalizacji Domoteki, dlatego niezmiernie cieszymy się, że koncept Natuzzi Editions dołączył do grona najemców tego unikalnego w zakresie wyposażenia wnętrz obiektu w Warszawie – dodaje Marta Słysz, Associate Cushman & Wakefield

Natuzzi Editions jest niczym młodsza siostra luksusowej Natuzzi Italia. Natuzzi Editions stara się zapewnić kompleksowe wyposażenie wnętrz, ale przede wszystkim wysokiej jakości sofy z naturalnej skóry.

Domoteka to obiekt handlowy w całości dedykowany wyposażeniu wnętrz. Położona niespełna 20 minut od centrum Warszawy, posiada w swojej ofercie produkty ponad 600 marek. Właścicielem jest fundusz Pradera European Retail Parks, który należy do Pradery.