W Europie Centralnej zapłacisz bonem turystycznym. To pierwsza taka galeria w Polsce

To inicjatywa ułatwiająca rodzinom dostęp do szerokiego spektrum atrakcji, a także forma wsparcia sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

Rodzice mają pełną swobodę w wyborze oferty i do dyspozycji kilka pakietów z atrakcjami wraz z talonem gastronomicznym.

Przedstawiciel Europy Centralnej dopełni formalności podczas rozmowy telefonicznej. Bilety wstępu będą wysyłane pocztą elektroniczną i ważne przez 10 dni od realizacji zamówienia.

Z bonu turystycznego można skorzystać do końca ważności bonu turystycznego.

Europa Centralna w Gliwicach staje się jednym z największych w regionie centrów aktywnego spędzania wolnego czasu. To efekt konsekwentnie wdrażanej w tym obiekcie strategii realizowanej przez jego zarządcę. Sierra Balmain stawia przede wszystkim na obecność w centrum oryginalnych, niedostępnych nigdzie indziej konceptów, jak największa w Polsce makieta kolejowa, jedyny w Gliwicach park trampolin, wystawa klocków LEGO czy egzotycznych pająków. Tak przygotowana oferta to magnes, który przyciąga do Europy Centralnej tysiące odwiedzających z całej Aglomeracji Śląskiej. Kolejne premierowe otwarcia, m.in. Funzeum, czyli muzeum z pogranicza iluzji i sztuki, czy ekspozycja akwarystyczno-terrarystyczna SilesiaExotic, planowane są jeszcze jesienią tego roku. Teraz ze wszystkich tych atrakcji oraz dostępnej w Europie Centralnej oferty gastronomicznej rodziny mogą skorzystać, realizując bon turystyczny.

- Przygotowana przez nas platforma rezerwacji pakietów jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, natomiast procedura realizacji bonu bardzo prosta i niewymagająca wielu czynności. Mam więc nadzieję, że taka forma organizacji wizyty w Europie Centralnej spodoba się rodzicom i z chęcią będą odwiedzać nas ze swoimi pociechami. Wszystkie atrakcje dostępne w przygotowanych pakietach są czynne 7 dni w tygodniu, również w niedziele niehandlowe – mówi Jakub Paczyński, prezes zarządu Kolejkowa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak skorzystać z bonu turystycznego w centrum handlowym?

Aby skorzystać z możliwości realizacji bonu w Europie Centralnej, należy w pierwszej kolejności uzyskać kod płatności na platformie ZUS, a potem wejść na stronę www.kolejkowo.pl/bon-turystyczny-europa-centralna i zarezerwować wizytę.

- Mamy świadomość tego, jak istotne jest wsparcie dla naszych najemców i minimalizowanie poniesionych z powodu pandemii strat finansowych. Liczę na to, że przygotowana z tak wielkim zaangażowaniem inicjatywa dotycząca możliwości realizacji w Europie Centralnej bonów turystycznych wpłynie znacząco na odwiedzalność i obroty naszych miejsc rozrywki oraz punktów gastronomicznych – mówi Katarzyna Lenartowicz, dyrektorka Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach.