W Fabryce Norblina rusza muzeum. Z tej okazji wiele atrakcji

W najbliższy inauguracyjny weekend, 4 i 5 grudnia Muzeum Fabryki Norblina zaprasza na bezpłatne wydarzenia kulturalne.

W programie zwiedzanie kompleksu z wyjątkowymi przewodnikami – Albertyną Wernerową i Ludwikiem Norblinem, spotkanie z historykiem sztuki Adamem Leją oraz spektakl opowiedziany językiem nowego cyrku „Oddech. Ruch. Rytm”.

Do końca grudnia Muzeum Fabryki Norblina można zwiedzać za symboliczną złotówkę.

10 zabytkowych obiektów budowlanych, 50 maszyn i urządzeń datowanych od końca wieku XIX do lat 60. XX wieku oraz około 400 pozycji posrebrzanych wyrobów metalowej galanterii – to wszystko zobaczyć można na muzealnej wystawie stałej w Fabryce Norblina.

Dla zwiedzających przygotowane zostały cztery ścieżki zwiedzania: Budynki i Architektura, Maszyny i Urządzenia, Ludzie oraz Wyroby. Są one dostępne na trzech poziomach szczegółowości: Turysta, Rodzina, Ekspert. Muzeum oferuje również rozwiązania technologiczne z obszaru multimediów – to właśnie za ich pomocą można niemal namacalnie przenieść się do czasów, w których fabryka tętniła pracą.Wystawę stałą Muzeum można zwiedzać przy pomocy aplikacji na smartfony, druków oraz przewodników.

Najbliższy weekend (4-5 grudnia) to inauguracja otwarcia Muzeum, które z tej okazji będzie można zwiedzać z wyjątkowymi przewodnikami. W rolę gospodarzy kompleksu - Albertyny Wernerowej z domu Norblin oraz Ludwika Norblina wcielą się przewodnicy, którzy w nietuzinkowy sposób przybliżą zwiedzającym historię odrestaurowanej fabryki. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę odbędzie się po 5 spacerów w godzinach: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 oraz 17:00. Każda grupa liczyć może maksymalnie 15 osób. W kolejnych tygodniach przewodnicy będą dostępni w środę oraz sobotę, a ich dostępność będzie można śledzić na stronie internetowej muzeum. Aby wziąć udział w wycieczce należy zarezerwować wybraną godzinę zwiedzania na stronie https://fabrykanorblina.pl/otwarcie/.