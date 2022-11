Do Galerii Jurajskiej w Częstochowie wracają popularne Karty Podarunkowe i to w nowej odsłonie. Wszystko, by zakupy były jeszcze bardziej komfortowe, a karty cieszyły obdarowanych.

Galeria Jurajska w Częstochowie uruchomiła ofertę kart przedpłaconych.

Prepaid działa na terenie Galerii tak, jak każda inna karta płatnicza.

Minimalna kwota doładowania wynosi 50 PLN.

Karta Podarunkowa prepaid to uznany prezent dla pracowników i bliskich.

Kartę można kupić w Punkcie Informacyjnym Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

Prepaid działa po 30 minutach od doładowania. Karta Podarunkowa Jurajskiej to karta typu prepaid MasterCard. Działa jak każda inna karta, służąca do płatności elektronicznej. Można nią zapłacić za zakupy w sklepach Galerii Jurajskiej, wydając jednorazowo całą kwotę albo tylko jej część. Karta płaci aż do wyczerpania środków albo do chwili gdy utraci ważność - po 12 miesiącach od daty zakupu. Minimalna kwota doładowania wynosi 50 PLN, maksymalna to 4000 PLN. Osoby, które zdecydują się zasilić kartę powyżej 1000 PLN będą zobowiązane zostawić swoje dane osobowe przy zakupie. Kupić Kartę , a także uzyskać wszelkie szczegółowe informacje lub zapoznać się z regulaminem można w Punkcie Informacyjnym Galerii Jurajskiej w Częstochowie, przy Al. Wojska Polskiego 207.

