Jak spędzić ferie w mieście? Opcją jest wyprawa na biegun i to bez ruszania się z Warszawy. W Galerii Północnej otwarto właśnie strefę edukacyjną, w której można poznać arktyczne zwierzęta, a także podziwiać… zorzę polarną.

W czasie ferii Galeria Północna zabiera dzieci w podróż do krainy skutej lodem.

Do 25 lutego można tam odwiedzać interaktywną strefę edukacyjną, która poświęcona jest epoce lodowcowej oraz współczesnemu życiu za kręgiem polarnym, w tym faunie i florze, zjawiskom przyrodniczym i odległym kulturom.

Swoją wiedzę najmłodsi mogą poszerzać w specjalnie stworzonym lodowym miasteczku, zainspirowanym mieszkańcami dalekiej Północy.

W lodowym miasteczku w Galerii Północnej znajdują się m.in. igloo z planetarium, w którym wyświetlana jest zorza polarna czy magiczny przerębel, w którym łowi się ryby.

Nie brakuje także wystawy, która przybliża gatunki zwierząt lądowych, morskich i latających – zarówno tych dziś żyjących, jak i już wymarłych. Ponadto, ekspozycja zaznajamia ze zwyczajami mieszkańców obszarów arktycznych i subarktycznych, a także z codziennym życiem w świecie, w którym temperatura spada do -50 st. C.

Ferie w mieście atrakcyjne dzięki Galerii Północnej. Fot. mat. pras.

Dzieci odwiedzające strefę edukacyjną mogą m.in. przebrać się w stroje zainspirowane tradycyjnym ubiorem i ucharakteryzować się, a tym samym poczuć się jak mieszkaniec bieguna lub epoki lodowcowej. Dodatkowo, można wziąć udział w otwartych warsztatach wyplatania warkoczy z muliny i tworzenia innych ozdób, a także grach.

Nie brakuje także okazji do dobrej zabawy. W Północnej powstała przestrzeń do rzucania śnieżkami w wielką lodową ścianę, a także stanowisko fotograficzne, do robienia sobie zdjęć w arktycznej scenografii. Dla odważnych odkrywców przygotowano natomiast wyciemnione w środku igloo z ukrytymi pod lodem postaciami.

To niezwykła ekspozycja, która edukuje i zarazem bawi, zabierając najmłodszych w podróż w czasie, ale także przestrzeni. Przybliżamy tu zjawiska, o których większość dzieci być może tylko słyszała, a także uczymy rozpoznawać różne gatunki zwierząt – mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

– Jest to więc pełna frajdy wyprawa, ale także angażująca lekcja, która inspiruje najmłodszych i wzbogaca ich wiedzę, a co najważniejsze zachęca dzieci do odkrywania fascynującego świata przyrody, innych kultur i zwyczajów czy tego, jak na przestrzeni ostatnich tysiącleci zmieniała się Ziemia i jej klimat – dodaje.

Wstęp do strefy edukacyjnej jest bezpłatny. Dostępna jest ona w godzinach od 10.00 do 18.00.

Jest to już kolejne tego typu wydarzenie w Północnej, dzięki któremu można ciekawie spędzić ferie w mieście. Do 12 marca w galerii trwa także wystawa 20 najdroższych obrazów świata, na której zgromadzono repliki dzieł m.in. Picasso, da Vinci, Van Gogha, Warhola czy Klimta.

