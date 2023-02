„Garażówka” w Północnej to dla wielu osób doskonała okazja do tego, aby w sposób racjonalny pozbyć się nadmiaru rzeczy: książek, które tylko łapią kurz, zabawek, którymi znudziły się dzieci, a nawet ubrań, które pamiętają jeszcze początki kariery Britney Spears – mówi Beata Grygucis, specjalista ds. marketingu Galerii Północnej.

– W ten sposób, zamiast wyrzucać przydatne wciąż rzeczy, można im znaleźć nowy dom, a przy okazji też zarobić. Dla kolekcjonerów różnych przedmiotów to z kolei prawdziwy raj, w którym nie brakuje zarówno perełek polskiego i światowego designu, kuriozów, rzeczy unikatowych i kolekcjonerskich, ale także zwykłych bibelotów, które – po prostu – cieszą oko – dodaje.

Jakiej oferty tym razem mogą spodziewać się odwiedzający wyprzedaż? Przede wszystkim nie zabraknie stoisk z ubraniami, dodatkami i butami. Tradycyjnie pojawią się na nich jedyne w swoim rodzaju rzeczy vintage z lat siedemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych, ale także te nowsze, wciąż z metkami, które okazały się nietrafionym zakupem lub prezentem.

Garażówka przyciągnie także osoby sprzedające biżuterię oraz mające w swojej ofercie zabawki i ubranka dla dzieci, z których wyrosły pociechy. Ponadto, coś dla siebie znajdą poszukujący m.in. książek, komiksów, płyt CD i DVD, winyli, monet, zdjęć czy drobnej elektroniki, także tej retro. Wyprzedaż garażowa to także idealne miejsce dla osób, które lubią rzeczy upcycle.

Organizowana przez nas garażówka to sąsiedzkie wydarzenie, na którym można nie tylko kupić rzeczy z drugiej ręki za ułamek ich wartości. To także przedsięwzięcie proekologiczne, którym promujemy wśród warszawiaków idee zero waste czy mody cyrkularnej. Tym samym, w praktyczny sposób pokazujemy, co zrobić, aby rzeczy w dobrym stanie, często też nowe, które mogą być jeszcze przydatne, nie trafiały na śmietnik – mówi Beata Grygucis.